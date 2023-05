Andrés Duque presenta este jueves su último documental en el Grupo de Diálogo sobre Cine del Musac

El realizador Andrés Duque presentará este jueves 4 de mayo en el Musac (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León) su último documental, Monte tropic: una historia del confinamiento, y ofrecerá además una clase magistral. La cita será a partir de las 17.15 horas.

El Grupo de Diálogo sobre Cine Contemporáneo del Musac dedica su sesión de mayo a una de las voces más originales del panorama audiovisual español, el cineasta Andrés Duque. A las 17.15 horas el realizador ofrecerá una clase magistral con el título de 'Cine, el teatro y lo absurdo. Cuestiones formales en el cine de Andrés Duque', seguida a las 20.00 horas de la proyección de Monte Tropic, una historia del confinamiento, una crónica de la vida cotidiana que experimenta un grupo de jóvenes migrantes recién llegados a la mayoría de edad. Ambas actividades son gratuitas hasta completar el aforo.

Nominado al Goya al mejor documental por su documental Iván Z (2004) y ganador del Gran Premio del Festival Punto de Vista 2016 con su largometraje Oleg y las raras artes (2016), Andrés Duque es autor de uno de los ejemplos más originales de la llamada “disolución del cine tras Internet”. Mezclando imágenes de archivo con filmaciones documentales y fragmentos procedentes de múltiples pantallas, su trabajo ofrece un torrente audiovisual continuo que trata de representar instantes de vida.

'Monte Tropic, una historia del confinamiento'

Agadiri y Oussama, dos amigos marroquíes, holgazanean y sobreviven mientras la cámara explora sus cuerpos y rostros. Ambos llevan poco tiempo en España y encaran una situación supuestamente temporal, que debe culminar con la definición de su futuro en plena pandemia. Pero las cosas no son sencillas en absoluto.

Filmada en interiores, Monte Tropic viaja poco a poco hacia un espacio más indefinido y onírico para cuestionar los recuerdos y deseos de estos jóvenes, cuya inactividad reivindica el derecho a ser por encima del nefasto uso político de su situación.

Entre los festivales y encuentros en los que ha participado la película, cabe destacar Documenta Madrid; EDOC, Encuentros del otro cine. Sección Oficial (Ecuador, 2017); Antofacine, Festival internacional de cine, Sección Nuevos lenguajes (Chile, 2022); Visiones Contemporáneas, últimas tendencias en el cine y vídeo en España, DA2 Salamanca (España, 2022); Porto/Post/Doc Film & Media Festival. Sección Cine Fiesta (Portugal, 2022); o L'Alternativa Festival de cinema independent de Barcelona, Secció Satèl·lits (España, 2022).

Clase magistral

Sobre la clase magistral que impartirá en el Musac, Andrés Duque comenta: “El absurdo ha sido mi posicionamiento estético frente a lo real, la ética que he defendido a lo largo de toda mi filmografía. En mis películas describo contextos reales donde la naturaleza ilusoria de las imágenes se revela frente a los códigos del realismo. Esta estrategia me legitima para hablar de hechos que me atraviesan, brindándome una perspectiva: «filmo en consecuencia de cómo percibo». La subjetividad es ese intersticio entre la mente y un mundo incomprensible y que me permite trabajar con libertad. Alejado de los conceptos veo el mundo desde una perspectiva que considero, al menos, honesta.”

Andrés Duque

Andrés Duque es un cineasta español nacido en Venezuela, cuyo trabajo se sitúa en la periferia de la no-ficción española, con un fuerte carácter ensayístico. Su primera película, Ivan Z, es un retrato del cineasta de culto Iván Zulueta.

Sus obras han obtenido numerosos premios y reconocimientos en festivales de cine de todo el mundo (Punto de Vista, Cinéma du Réel, Dokufest, D'A, Unicorn Awards, Premios Goya) y han sido exhibidas en centros culturales como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Museo de Arte Moderno de Viena (MUMOK), Museo de Arte Contemporáneo de Moscú (GARAGE) o Museo del Hermitage (San Petersburgo), entre otros.

Jueves 4 de mayo. 20.00 horas (clase magistral 'Cine, el teatro y lo absurdo. Cuestiones formales en el cine de Andrés Duque' a las 17.15 horas)

Musac. Avenida de los Reyes Leoneses, 24

Entradas: gratuita hasta completar aforo