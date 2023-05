El consumo de cannabinoides en el embarazo eleva la mortalidad y los problemas respiratorios de los bebés

El consumo de marihuana o derivados durante el embarazo puede ocasionarles problemas respiratorios a los bebés, tales como una disfunción en el control de la respiración y una menor sensibilidad al dióxido de carbono (CO2), factores que favorecen incluso la muerte súbita infantil. Esta advertencia surge de un estudio realizado en Brasil y publicado en el British Journal of Pharmacology.

Un grupo de investigadores de la Universidade Estadual Paulista (Unesp) y de la Universidad de São Paulo (USP) les administró a ratas preñadas un compuesto sintético con acción cerebral análoga a la de los cannabinoides derivados de la marihuana. Muchos de los efectos deletéreos que se observaron se registraron fundamentalmente en los machos de las camadas.

“Con la legalización y la flexibilización de la marihuana y sus derivados en algunos países, y el consiguiente y considerable aumento del consumo, las embarazadas utilizan estos compuestos existentes en la planta Cannabis sativa bajo la forma de medicamentos, debido a sus propiedades referentes a la disminución de las náuseas, o incluso de manera recreativa. Sin embargo, las consecuencias en el feto de esta exposición a los cannabinoides aún son poco conocidas”, afirma Luis Gustavo Patrone, autor principal de este estudio, realizado con el apoyo de la FAPESP durante su doctorado en la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Unesp (FCAV-Unesp), con sede en la localidad de Jaboticabal.

En comparación con las ratas que no sufrieron exposición intrauterina a la referida sustancia, entre las crías expuestas se registró una mortalidad neonatal un 29 % mayor. En los machos se detectó también una intensificación de los temblores durante los primeros días de vida, como consecuencia de un cuadro de abstinencia, y alteraciones en la respiración basal y en la respuesta ventilatoria al oxígeno y al CO2, además de una menor capacidad de expansión de los pulmones.

Mermas biológicas

Los autores también observaron una merma en la eficiencia de la respiración mitocondrial del encéfalo, y una alteración de la cantidad de receptores de cannabinoides (CB1) y de la cantidad de neuronas catecolaminérgicas en núcleos del encéfalo que controlan la función respiratoria. Juntos, estos datos revelan alteraciones significativas.

Entre las hembras se produjeron más eventos espontáneos de apnea (períodos sin respirar), aparte de una disminución de las poblaciones de neuronas serotoninérgicas en el tronco encefálico. Todos estos datos revelan que la exposición intrauterina a los cannabinoides resultó en relevantes alteraciones en el control mecánico y sensorial de la ventilación, más acentuadas entre los machos.

“Se sabe que diversos compuestos de Cannabis atraviesan fácilmente la placenta y pueden interferir en las vías de señalización de los endocannabinoides que el propio cerebro produce. Esto puede afectar profundamente las funciones neurales y fisiológicas del feto, incluidos los procesos cardiorrespiratorios, y provocar efectos duraderos en la vida posnatal”, resume Luciane Gargaglioni, docente de la FCAV-Unesp y coordinadora del estudio. Este trabajo integra un proyecto también apoyado por la FAPESP y coordinado por Gargaglioni.

Muerte súbita

Los investigadores recuerdan que el consumo de marihuana durante el embarazo puede estar asociado a la aparición del síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL), que está a su vez relacionado con la detección de las concentraciones de los gases O2 y CO2 en el torrente sanguíneo y con ajustes ventilatorios. Los episodios de apnea espontánea en las hembras expuestas a esta sustancia durante el estudio constituyen indicadores de la disminución de ese control.

“Si la almohada le cae sobre el rostro y le impide la respiración cuando duerme, por ejemplo, el bebé que padece este síndrome no es capaz de detectar las alteraciones de los gases. Mientras que a un recién nacido con el control normal de la respiración esto lo haría despertarse y llorar, los que padecen el SMSL, aun con grandes disminuciones del oxígeno y un aumento del CO2, pueden morirse asfixiados”, explica Patrone.

La exposición prenatal a los cannabinoides puede aumentar la sensibilidad al dióxido de carbono y consiguientemente la vulnerabilidad a los trastornos de pánico Luciane Gargaglioni — Coordinadora del estudio

También se testeó el incremento de la sensibilidad al dióxido de carbono, dado que constituye un determinante biológico de los ataques de pánico. Los machos de diferentes edades exhibieron una exacerbada respuesta ventilatoria al CO2. Entre las hembras, este mismo patrón se observó únicamente en las jóvenes.

“Por ende, la exposición prenatal a los cannabinoides puede aumentar la sensibilidad al dióxido de carbono y consiguientemente la vulnerabilidad a los trastornos de pánico”, dice Gargaglioni. Los análisis no mostraron alteraciones significativas sobre el control cardiovascular y de la temperatura corporal, al menos a corto y mediano plazo. Los experimentos culminaron cuando los animales llegaron a los 28 días de vida.

“Aunque se trata de un estudio realizado con ratas, el mismo puntualiza importantes alteraciones en la fisiología respiratoria como consecuencia de la exposición a cannabinoides en el útero y, por eso mismo, emite una nota de cautela al respecto del consumo terapéutico o recreativo de cannabinoides entre mujeres embarazadas”, termina diciendo Patrone.

Referencia: Luis Gustavo A. Patrone, Gustavo D. Ferrari, Rodrigo Moreira da Silva, Luciane C. Alberici, Norberto Peporine Lopes, Angelita M. Stabile, Wilfried Klein, Kênia C. Bícego y Luciane H. Gargaglioni. 'Sex- and age-specific respiratory alterations induced by prenatal exposure to the cannabinoid receptor agonist WIN 55,212-2 in rats'. Revista British Journal of Pharmacology (enero de 2023) | DOI: 10.1111/bph.16044.