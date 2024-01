El PP presenta una moción en el Senado en el que urge al Gobierno reabrir el Tren de la Ruta de la Plata

La portavoz del Grupo del Partido Popular en el Senado de España exige la reapertura del Tren de la Ruta de la Plata como tramo central del corredor ferroviario por el oeste de España, en la red básica ampliada de la Red Transeuropea de Transporte, tras ampliarse los plazos al primer trimestre de 2024.

La moción popular recuerda que el servicio ferroviario entre Astorga y Plasencia se cerró al tráfico de viajeros en 1985 y al tráfico de mercancías en 1996. Según la senadora por Ávila, “el cierre de este tramo merma de tráfico al resto de líneas ferroviarias y provoca un grave perjuicio al desarrollo de Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía”. Esta situación conlleva el desarrollo de una logística eficaz sur-norte y viceversa, así como que las mercancías padezcan horas de colapso para cruzar Madrid.

En este contexto, Alicia García critica que el Gobierno continúa marginando el corredor ferroviario por el oeste. “La reapertura del ferrocarril Astorga-Plasencia ofrecería soluciones logísticas que la Unión Europea recomienda, pero que el Gobierno no aborda, perjudicando al sistema productivo español”, apunta la senadora castellana.

Así, García insta al Gobierno a que aproveche el eje ferroviario León-Galicia que incorporó la UE en 2018 al Corredor del Atlántico para destinar fondos europeos a la reapertura de la línea entre Astorga y Plasencia.

Fijar población y generar riqueza

Para la portavoz del PP en el Senado “recuperar este tramo supondría mejorar el funcionamiento de toda la red ferroviaria al aumentar su accesibilidad, capilaridad y capacidad. Recuperar y potenciar este ferrocarril permite, además, fijar población, disminuir la contaminación y generar riqueza en uno de los territorios de España más castigados y desfavorecidos”.

Igualmente, Alicia García explica que impulsar el ferrocarril Astorga-Plasencia mejoraría la política empresarial y la reducción de emisiones en toda la cadena de distribución del tejido empresarial, “pero tristemente Sánchez dice que no”.

“Mientras se habla de emergencia climática, el Gobierno no tomas medidas urgentes para facilitar el transporte ferroviario, al igual que tampoco aborda la despoblación como cuestión clave en estos territorios”, censura. Antes de concluir, García subraya que el Gobierno hace lo contrario que piden desde la UE, quienes han reclamado a España mayores inversiones en ferrocarril, a cambio de no imponer peajes en las autopistas y autovías. “La no inclusión de la Ruta de la Plata (Astorga-Plasencia) en la Red Básica Ampliada Europea supone un perjuicio sin precedentes para todo el oeste de España, condenando a una discriminación y atentando a su desarrollo por ausencia de ferrocarril”, finaliza la portavoz popular.