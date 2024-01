UGT León denuncia que siguen las carencias en la educación pública por parte de la Junta de Castilla y León

“Llevo muchos año en esto y nunca vi nada similar. Hablando claro, en mi opinión estamos viviendo un apoyo radical a la educación privada y concertada en detrimento de la pública”. Así analiza la situación de la educación en León Ruth Sanz, que junto a Zeudy Robles es responsable de servicios públicos de UGT en la provincia, ante un problema que no encuentra solución desde el inicio del curso.

Otra cifra que avanzan Sanz y Robles es que en la Dirección provincial de Educación, a día de hoy, falta un treinta por ciento de personal, “y así aunque las personas que estén trabajando pongan todo su empeño, y nos consta que es así, es imposible sacar todo el trabajo”, recalca Robles, para añadir que “no se están tramitando trienios por falta de personal, y eso conlleva que hay personas que no están cobrando lo que les corresponde”.

Otro dato que muestran sin dudas es que las vacantes de Valladolid se cubren por oposición, no así las de León. “Está todo tan centralizado que no tienen el conocimiento que hay que tener sobre el terrero, cada zona de cada provincia es diferente, no se puede gestionar todo desde un único punto”, añade Ruth, que lleva visitando los centros de la provincia durante todo el curso y viendo las carencias de cada uno de ellos. Los presupuestos de educación salen de Valladolid, Intervención está en Valladolid. Apenas nada se deja para la gestión de las propias provincias, aumentando con esto la burocracia, juzgan.

UGT León encuentra a fecha presente los centros en los que encuentran carencias sin resolver:

· Colegio de Sahagún: sin cubrir la plaza de auxiliar administrativo

· Instituto de Enseñanza Secundaria (Sahagún): Dos plazas de personal de servicios.

· Colegio de Valderas: falta de material y sigue vacante la plaza de la persona que cubre la baja de vestuario.

· Claudio Sánchez Albornoz (León): Sin personal administrativo

· Sagrado Corazón (León): sin cubrir la plaza de fisioterapeuta

· Centro Integrado Formación Profesional Ciudad de León: sin cubrir dos plazas de subalterno

· Centro de Educación Infantil y Primaria Los Adiles (Villaobispo de las Regueras): Sin personal administrativo.

· Instituto Ornia (La Bañeza): sin cubrir dos plazas de ordenanza más de dos meses.

· Colegio San José de Calasanz (La Bañeza): Sin cubrir desde noviembre la baja de una técnica de educación infantil.

· CEIP Jesús Maestro (Ponferrada): sin cubrir la plaza de técnica en educación infantil prácticamente desde principio de curso

· Escuela Oficial de Idiomas (Ponferrada): Falta personal de servicios desde noviembre

· Residencia Flores del Sil (Ponferrada): Sin cubrir cuatro plazas de servicio

· Escuela de Educación Infantil La Guiana (Ponferrada): Sin cubrir la plaza de personal de servicios más de tres meses.

· CEIP La Cortina (Fabero): Falta de técnicos y debido a esto los niños y niñas con necesidades especiales no se pueden quedar en el comedor.

· Colegio Begidum (Ponferrada): Sin cubrir la plaza de enfermería ni de fisioterapeuta.

· COSAMAI (Astorga): de la parte cuya competencia es de la Junta, hay ausencia del servicio de enfermería y de fisioterapia.

· Escuela Oficial de Idiomas (Astorga): Sin cubrir desde el 9 de noviembre plaza de oficial de segunda de oficios (mantenimiento)

· Conservatorio (Astorga): sin cubrir una plaza de administrativo, una plaza de servicio y una de mantenimiento.

Los centros educativos con cocina propia, según UGT, se están privatizando de forma encubierta. Si hay una baja, la cubren al día siguiente con personal de Serunión, empresa que acumula varias denuncias por deficiencias en sus servicios. Ruth pone un ejemplo claro, los alumnos y alumnas del CEIP Santo Tirso de La Vecilla, ante las deficiencias en el servicio comedor por parte de Serunión, se van a Robles de la Valcueva, y de esta forma se está consiguiendo que de seguir así la tendencia, acabe cerrando el colegio de La Vecilla.

Otro punto que denuncian desde UGT Servicios Públicos es la deficiencia de medios y de personal en la educación de cero a tres años. “Las madres y padres, al ver que no hay personal suficiente y que no se ponen los medios adecuados, acaban llevando a sus hijos a la concertada”, indica Ruth Sanz, poniendo como ejemplo que “están usando cambiadores de menos de un año para niños de tres, estas cosas no se pueden consentir, y la Junta es consciente de ello”. Por su parte, Zeudy Robles señala que “en más de un centro, son las técnicas las que compran su propia ropa, su propio material cuando se cansan de solicitarlo y que no se les facilite”.

UGT León ha cursado dos peticiones de reunión con la Dirección Provincial de Educación de León tanto el 13 de noviembre como el 12 de diciembre y sigue sin recibir respuesta. “Esto se debe a que no nos quieren contestar o a que no tienen personal suficiente para atender estas peticiones, y ninguna de las dos razones es buena”, expresan.