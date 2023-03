PSOE y PP manifiestan sus diferencias respecto a la Ley de Paridad del Gobierno en el acto institucional del 8M en León

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la ciudad de León acogió este 8M el acto institucional del Día Internacional de la Mujer, en el que algunos de sus participantes evidenciaron las discrepancias existentes respecto a la ley de cuotas, “esenciales” para el delegado del Gobierno, Faustino Sánchez, pero “algo que se puede volver en contra” para la delegada territorial, Ester Muñoz.

Como anfitriona del acto en el que también participaron representantes del resto de instituciones y administraciones de la provincia leonesa, Muñoz aprovechó su uso de la palabra para “reivindicar, exigir y pedir el derecho que tienen las mujeres a existir, a ser mujeres y a ser reconocidas como tal”, porque “no son seres gestantes ni seres sintientes; son mujeres y madres”. “Cuando desde instituciones se legisla que las mujeres no nazcamos, sino que nos hagamos y que sea voluntad y decisión de cinco minutos, lo que hacen es invisibilizarnos”, consideró.

La delegada territorial también trasladó su “tristeza” por el hecho de la ciudad de León acoja hoy dos manifestaciones diferentes, porque para ella demuestra que “al final, después de años intentándolo, han conseguido que la mujer sea una cuestión de bandos”, así como “moneda de discusión y enfrentamiento”, a pesar de que “las mujeres están por encima de bandos, ideas, partidos e ideologías”.

Para la delegada territorial, el de hoy supone “un buen día” para que “sentarse y rebajar la tensión” después de lo vivido ayer en el Congreso de los Diputados y que calificó como “vergonzoso”. Muñoz, que puntualizó que hoy hablaba como mujer y no como delegada de la Junta, lamentó que se trata de “una de las pocas mujeres entre los altos cargos”, algo que le “honra” ser, pero “no por cuota, sino por capacidad”, ya que ella siempre ha reivindicado “que las mujeres no estén en puestos por su género, si no por su capacidad”.

“Hoy vemos que los mismos que han puesto leyes de cuotas que se nos van a volver en contra, legislan nuevas leyes las mujeres se deciden en cinco minutos, que harán que la discriminación positiva se pueda volver en contra”, lamentó.

Frente a esta opinión sobre las leyes de cuotas, el delegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, apuntó que “no hay que entenderlas como imposición” e insistió en la necesidad de “romper unos techos que son esenciales”, tal y como resaltó que “se ha demostrado” para que “la mujer pueda desarrollar todas sus capacidades como ser humano en todas las situaciones”. “Sí creo en las cremalleras, porque son una manera de contribuir en el avance de la lucha por las mujeres”, dijo.

En este día de “reivindicación del feminismo”, una corriente que aseguró que “ha transformado y quiere seguir transformando la sociedad”, Sánchez puso de relieve que “lo que reclama la Constitución, que es la libertad y la igualdad para todas las personas”, en realidad “no existe”, ya que “no se ha alcanzado la plena igualdad”. Por ello, ese es “el objetivo feminista”, que para el delegado debe ser “un proyecto de país, de Estado y europeo”.

Educación

Tanto el rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, como el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, consideraron “fundamental” la educación para que exista “una igualdad sin prejuicios previos instaurados”.

Para Morán, la situación de desigualdad es “un problema generacional”, de manera que “hay que trabajar en el ámbito educativo y formar a los niños en materia de igualdad, porque ellos son el futuro y quizás con ese trabajo se pueda llegar a la igualdad deseada” y que “en un futuro próximo el 8 de marzo sea siempre un día de celebración y no de reivindicación”.

No obstante, a pesar de “lo mucho que se ha avanzado ya”, todavía existe “algo muy preocupante”, como es la violencia contra las mujeres, para lo que Eduardo Morán pidió la colaboración de toda la sociedad para poder erradicarla. “Es una vergüenza que todavía en el año 2023 ocurran las cosas que ocurren en España y en el mundo en general; es la mayor vergüenza como sociedad”, apuntó.

En materia universitaria, el rector de la Universidad de León aseguró que la institución “está más adelantada que el resto de la sociedad” en cuanto a la presencia de la mujer en altos puestos, algo que “ya está igualándose y que en un futuro incluso se invertirá de acuerdo a la tendencia actual”. Respecto a la elección de titulaciones según sexo, Marín trasladó que “en ingenierías y carreras tecnológicas hay un 80% de hombres”, mientras que “en ciencias de la salud hay más de un 80% de mujeres”.

Sindicatos

También Comisiones Obreras y la Unión General de los Trabajadores en León salieron a la calle este 8M para concentrarse frente a sus sedes, desde donde reivindicaron “la necesidad e importancia de la negociación colectiva”, al considerarla “fundamental para erradicar cualquier violencia que se ejerce en el ámbito laboral”, así como la apuesta por la igualdad desde las administraciones mediante políticas con perspectiva de género, la educación en igualdad, “una atención en cuidados y una sanidad que remunere y valore a quienes trabajen en ella” y que se garantice el derecho al aborto “sin ningún tipo de coacción”.