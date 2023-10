La Junta espera expropiar antes de fin de año todo el suelo que falta para comenzar la Plataforma Logística de Torneros

No sólo no hay fecha para poder ver la primera máquina trabajando en la construcción de la esperada Plataforma Logística Intermodal de Torneros-Grulleros sino que todavía el organismo gubernamental que la debe impulsar, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), no dispone de todos los terrenos en los que la gran infraestructura de mercancías se instalaría, en los muncipios leoneses de Onzonilla y Vega de Infanzones.

Para completar la propiedad pública imprescindible para comenzar la ejecución de la primera fase ya proyectada la pelota está todavía en manos de la Junta de Castilla y León. Es ella, y no el Gobierno. quien debe completar el proceso de expropiaciones, todavía en un volumen importante, algo que confía en tener resuelto “a final de año”, según fuentes oficiales de la Consejería de Medio Ambiente que preside el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Esto es así por tratarse de un Proyecto Regional aprobado en estos términos por el Gobierno autonómico.

Desde aproximadamente 2011, el hoy llamado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) comenzó a adquirir a través de Sepes los terrenos para una plataforma vital para el futuro económico de la provincia de León, la cual se había prometido por primera vez cinco años antes, en 2007, por parte del Gobierno del leonés José Luis Rodríguez Zapatero, y del que su sucesor, Mariano Rajoy, poco más hizo. Cuando se alcanzó un determinado volumen de las prácticamente 200 hectáreas necesarias para la totalidad del recinto previsto, las compras se paralizaron. Casi hasta hoy, doce años después.

ILEÓN ha podido saber de fuentes oficiales que los terrenos ya disponibles, propiedad de Sepes, son 191 parcelas, que suponen un 78% del total. Eso quiere decir que falta aún adquirir un 22% de las parcelas, un total de 54. Pero llama la atención que el porcentaje se eleva muchísimo en el caso concreto del municipio de Onzonilla, donde se sitúan 43 de esas 54 parcelas. O lo que es lo mismo, al organismo ministerial que debe ejecutar el proyecto para comenzar a construir Torneros le falta aún el 40% del total de fincas del municipio de Onzonilla.

Pero calculado en superficie, la cosa es aún peor en el caso de este amplio municipio del Alfoz de León: El total pendiente de expropiación para Torneros es de 462.099 metros cuadrados y a Onzonilla pertenecen 332.250 de ellos. Es es el 42%.

La mayor parte de las fincas que la Junta debe expropiar ahora son todavía hoy plantaciones de cereal de secano, con una parte más reducida de regadío, pastos y monte bajo.

El trámite de expropiación por tasación conjunta en manos de la Consejería autonómica, de momento, avanza con un nivel más bien bajo de aceptación de la valoración económica para la expropiación que propone la administración. El objetivo es hacerse, con acuerdo o con tasación, de los casi 375.000 metros cuadrados particulares que en total aún no han vendido, sumando el suelo de Onzonilla al de Vega.

Según las fuentes de la Junta, las 11 parcelas de Vega de Infanzones suman 42.606 metros cuadrados y los dueños de cinco de ellas (11.353 metros) están dispuestos a cobrar lo calculado. En Onzonilla la cifra es mucho más alta, 332.249 metros cuadrados pendientes, y allí son 25 de las 43 totales con aceptación posible (222.887 metros). En el resto de los casos (seis en Vega y 18 en Onzonilla,) hay un rechazo en contra del precio ofrecido, que les parece escaso, y todo deberá resolverse en la Comisión Territorial de Valoraciones. Allí se valorarán los casos disconformes y se convocarán las actas de pago y ocupación definitiva.

Aparte de esto, en la zona elegida para la futura infraestructura hay 211.543 metros cuadrados que son bienes de dominio público y que, por tanto, no son motivo de expropiación.