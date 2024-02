Izquierda Unida de León critica el “estado de abandono” del paseo del río Bernesga y el parque de La Candamia

La organización local de Izquierda Unida ha criticado el estado de dos importantes zonas verdes de la ciudad de León como son el paseo del río y el parque de La Candamia “cuya suciedad ha llevado a la creación de voluntarios como el grupo de voluntarios ‘Candamia Pulcra’, que se dedican a la limpieza de esta zona cada último domingo de mes”.

Carmen Franganillo, coordinadora local, ha incidido en “el estado de descuido y casi abandono que se observa en ambas zonas desde hace años, cuando son las zonas verdes más transitadas e importantes de cara a la subida de temperaturas por su proximidad con los ríos de León”. La organización insiste en “el cuidado y atención a las zonas verdes de la ciudad es esencial, más aún si hablamos de La Candamia, con una extensión de más de 450.000 metros cuadrados, lo que la convierte en el pulmón de León”.

Izquierda Unida enumera algunas necesidades de esta zona verde: “En primer lugar, se necesitan más papeleras; las pocas que hay están siempre rebosantes y, al final, la basura termina desperdigada por todo el parque, en especial las zonas alejadas del bar”. Del mismo modo reclama más fuentes y un mayor cuidado del césped, así como aumentar la presencia de plantas en zonas de tierra y la colocación de más mesas y bancos.

Respecto al paseo del río, IU León ha querido insistir en “la escasa inversión que se hace en su cuidado”, que consideran que se da especialmente en la mitad entre la Plaza de Guzmán el Bueno y el León Arena: “mientras que en el lado cercano al paseo de Papalaguinda (el más adaptado para los viandantes y con gran tránsito de gente) ya se puede ver césped descuidado, basura, escasez de sombra y dejadez general, la orilla contraria es cercana al despropósito, con árboles y césped sin podar y escasa visibilidad en ciertas zonas. Incluso con señales de tráfico en medio de las (pocas) zonas destinadas para el paseo de perros sueltos que posee la ciudad”.

“Es una verdadera pena el estado en el que se encuentran desde hace tantos años mientras se invierte tanto en barrios privilegiados y creación de nuevos parques en zonas que ya cuentan con ellos”, afirman desde IU, que recuerdan la importancia de cuidar de las zonas verdes de cara al cambio climático: “Ya hemos visto el aumento de temperaturas de los últimos veranos y cómo la población acude a estas zonas, con varios grados por debajo, para hacerles frente. Es esencial crear nuevas pero sobre todo cuidar las que ya tenemos”.

UPL reclama soluciones

Recientemente, los leonesistas también han denunciado el estado de La Candamia y recordaron que el el pasado día 22 de enero se remitió un comunicado en el que la formación se hacía eco de las denuncias de usuarios y asistentes a la carrera Transcandamia, sobre el “lamentable estado en que se encontraba el recorrido y el propio parque de la Candamia”.

UPL critica que a pesar de ello y del tiempo transcurrido “la situación no solo no ha mejorado sino que se ha agravado porque no solo no se ha limpiado cuando lo denunciamos, sino que la situación continua exactamente igual con más restos y desperdicios”.

Los leonesistas han vuelto a reclamar “al equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento que proceda a la limpieza de toda la Candamia y ha recordado que es una de las zonas más visitadas por quienes hacen deporte e incluso paseanpor este parque tan importante de la capital leonesa”.