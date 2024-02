Una empresa leonesa crea una metodología teatral para la para la inserción laboral de refugiados en Europa.

La empresa social Naturgeis ha presentado este jueves junto con el resto de miembros del consorcio Europeo que coordina el Manual para la integración sociolaboral a través de la práctica del teatro de personas refugiadas y solicitantes de asilo en la Unión Europea. La metodología incluida en el texto busca ser una herramienta estandarizada a nivel europeo que permita abordar la inserción social, cultural y laboral de personas desplazadas en el conjunto de la UE. Según su creador, el dramaturgo y especialista en teatro social Fernando Paniagua, el objetivo es utilizar el teatro como “un instrumento útil para abordar de forma constructiva uno de los mayores desafíos que enfrenta en la actualidad y enfrentará en los próximos años el conjunto de los países europeos”.

El manual ha sido desarrollado en el marco del proyecto Teatro Social Ecológico que Naturgeis lleva a cabo desde hace dos años en colaboración con la asociación de desenvolvimiento rural portuguesa CoraNE y con el sindicato agrario italiano CIA-Toscana. El proyecto cuenta con el apoyo financiero del programa Erasmus+ de la UE y, como explicó Paniagua, durante su ejecución se han llevado a cabo una serie de seis talleres piloto en España, Italia y Portugal que “han permitido desarrollar y perfeccionar una metodología teatral transnacional focalizada de manera exclusiva en facilitar la inserción social, cultural y laboral de estas personas, de manera prioritaria enfocando su integración en el sector primario y, dentro de este, en el campo de la agroecología”.

Sobre el problema del refugio a nivel global, Paniagua recalcó que “es mucho lo que se ha hablado de este tema en la UE desde la crisis de 2015, pero todo este debate político y social no está derivando en soluciones eficientes al desafío que supone”. En esta línea, aclaró que “más allá de ideas reduccionistas y simplistas como las promovidas desde algunos sectores e ideologías, lo cierto es que el crecimiento del número de refugiados y solicitantes de asilo en los países de la UE es un reto real e inevitable, al que hay que empezar a hacer frente desde su asunción y con medidas que promuevan y faciliten la integración de estas poblaciones”. “Lo que a veces Europa y los países occidentales no quieren ver es que la causa última de este fenómeno es su forma de manejar el mundo, de manera que queremos una globalización económica para lo que no haya fronteras para nuestras empresas, pero de una manera más que reprobable se tiende a rechazar efectos colaterales como los desplazamientos poblacionales hacia nuestros países”, añadió.

En referencia al manual, Paniagua aclaró que este incluye todo lo necesario para llevar a cabo un proceso integral de inserción de personas refugiadas y solicitantes de asilo a través del teatro. Así, explicó que además de una introducción en la que se expone la problemática del refugio en la UE y se señala la situación actual del teatro social, el grueso del texto lo compone una serie de capítulos dedicados a explicar cómo platear un proceso teatral de este tipo desde la planificación hasta culminar en una inserción socio-cultural y laboral efectiva. Respecto a esto, Paniagua indicó que el manual “incorpora tanto explicaciones teóricas detalladas como ejercicios prácticos extraídos de los talleres piloto para que profesores y especialistas en teatro puedan poner en práctica un proceso de inserción a través del teatro por su cuenta”. Por último, desde Naturgeis aclararon que el manual estará disponible para su descarga de forma abierta y en cuatro idiomas diferentes en la página web de la empresa (www.naturgeis.com). Esta medida busca garantizar un acceso amplio y diverso, promoviendo la difusión y aplicación de las metodologías propuestas en la guía. Además, el consorcio a puesto a disposición de todos los interesados un curso de introducción tipo MOOC (Massive Open Online Course) en la plataforma de videos YouTube, de ocho capítulos que permite formarse totalmente gratis, sobre esta nueva disciplina social y de inserción a través del teatro. Curso de introducción a la guía Teatro Social Ecológico (TSE)

Un proyecto de origen leonés

El coordinador del proyecto y CEO de la empresa Naturgeis, David Santos, explicó que el proyecto Teatro Social Ecológico surgió hace tres años de la observación de la predisposición y capacidades de muchas de las personas refugiadas y solicitantes de asilo hacia el trabajo en el sector primario. En este sentido, Santos señaló que durante la realización de una serie de talleres de teatro social que, bajo el nombre Teatro Activo, su empresa lleva a cabo de forma anual en colaboración con la asociación juvenil Activas y con el Ayuntamiento de León, se pudo detectar el alto interés y formación previa de algunos de los refugiados participantes hacia el trabajo en el campo agrícola. “Fue así como empezamos a estudiar la posibilidad de generar una herramienta que posibilitase la inserción laboral de estas personas y, en atención a la alta demanda de empleo y al compromiso de Naturgeis con la protección del medio ambiente, de manera especial hacia el sector específico en expansión como es el de la agroecología”, subrayó.

Finalmente, Santos hizo hincapié en la relevancia de desarrollar proyectos innovadores de este tipo vinculados de forma directa a la ciudad y a la provincia de León. En este sentido, señaló que “año a año León pierde población y prácticamente la única salida laboral es incorporarse al sistema funcionarial, sin embargo desde Naturgeis estamos promoviendo otras líneas de trabajo relacionadas con la investigación y el desarrollo que combinan una misión social con su potencial como fuente de ingresos y trabajo para nuestra provincia y nuestros ciudadanos, para contribuir a frenar la crisis demográfica que vivimos y, de manera especial, luchar contra el abandono rural”. “Este debería ser un compromiso compartido por todos los leoneses para evitar que León termine por convertirse en una región de tercera categoría”, apostilló.