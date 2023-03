La carretera de acceso a la primera división del turismo en Picos de Europa de la que nadie quiere hacerse cargo

La Ruta del Cares en el Parque Nacional de Picos de Europa, el primero creado en España, hace ya más de un siglo, es la joya de la corona del turismo no sólo de la provincia de León sino de toda la comunidad de Castilla y León. Un atractivo natural impresionante que juega sin rubor en la primera división turística del país.

En su extremo leonés, la Ruta del Cares que comunica con Asturias arranca del pequeño pueblo de Caín, de apenas 400 vecinos. Y a Caín se llega por una frondosa carretera tras circular nueve kilómetros desde la cabecera del municipio, Posada de Valdeón. Se cifran en una media de 250.000 vehículos los que cada año circulan hasta el pueblo que bautizó y convirtió en una leyenda a Gregorio Pérez de María, Cainejo, el 'sherpa' rural que ayudó el marqués de Villaviciosa a coronar el inexpugnable Naranjo de Bulnes en 1904.

Ahora, este puntal turístico parece correr riesgo en medio de una trifulca entre instituciones por la responsabilidad última de esa complicada carretera. Un conflicto que incluso ha llegado a los juzgados con una sentencia que obliga a la Diputación de León a hacerse cargo de ella, de su arreglo y mantenimiento, labor que hasta ahora asumía el Ayuntamiento de Posada y que se 'comía' prácticamente la mitad de su presupuesto anual.

“No debería estar abierta al tráfico”

El problema estriba en que la Diputación rechaza la 'patata caliente', recurriendo la sentencia del Contencioso número 3 de León. Y aparte de esta decisión, unas declaraciones de su presidente, el socialista Eduardo Morán, han hecho saltar todas las alarmas por ser una amenaza muy poco velada: “Esa carretera tiene una gran dificultad y ahora mismo entiendo que no debería estar abierta al tráfico. Por eso, si la sentencia fuese firme posiblemente me plantearía la circulación o no de las personas por esa carretera en la situación en la que está”.

Este hipotético adiós a la gallina de los huevos de oro del turismo leonés y autonómico fue expresado por Morán en el Pleno celebrado el pasado mes de febrero. Y ya hay quien pide su cabeza política por una idea así. El primero, el veterano alcalde popular de Posada de Valdeón, Tomás Alonso, que a pesar de decidir no volver a presentarse a las elecciones tras doce años de victorias le pide al presidente que, como él hará, “que se vaya para su casa”, pero en su caso “por irresponsable, ¿a quién se le ocurre una cosa así?”. Y niega que sea por partidismos, “que a los míos ya estuve años pidiéndoles lo mismo, que asumieran la carretera, que nosotros no podemos. Y tampoco nada”.

Así está la carretera

La sentencia de enero de este año es categórica al admitir el recurso municipal contra la decisión de la Diputación de rechazar hacerse cargo de la vía. En realidad no lo rechazó: simplemente a la mayor parte de los requerimientos ni siquiera contestó y después quiso que eso supusiera un “silencio administrativo” a su favor. Algo que el juez sanciona.

La carretera presenta en concreto dos tramos de constantes argayos de roca y de tierra, desprendimientos tanto por laderas superiores como por las inferiores que sustentan la calzada. En otros, la pared caliza que la flanquea dejar caer desprendimientos de roca habituales. Y eso que su situación mejoró desde que “hace 15 o 20 años” el Patronato del Parque Nacional ejecutara una gran mejora de esta carretera dentro de los llamados 'Planes Estrella', rememora el regidor.

Un último gran incidente obligó en 2019 a la Diputación a realizar obras de emergencia por valor de 318.000 euros. El cartel promocional de la obra todavía saluda a los visitantes. Un espectacular talud de tierra casi en el acceso al pueblo de Caín dio la voz de alarma.

El único acceso a cuatro pueblos

Este último trabajo es una de las muchas causas que aduce el Ayuntamiento de Posada para exigir que la Diputación leonesa acometa lo que, como sentencia el juez, es de su competencia: quedarse la carretera, gestionarla e invertir en ella. Otros motivos son que “todas las carreteras que dan acceso a un pueblo son siempre provinciales”, remarca el alcalde de Valdeón. El juez certifica también que “se trata de la continuidad natural de la carretera provincial LE-2711 (del Puerto del Pontón a Posada de Valdeón, que sí gestiona la institución provincial) y une las poblaciones de Posada, Los Llanos, Cordiñanes y Caín.

Alonso no duda en atacar al presidente de la institución y su único diputado provincial, electo por esta comarca, el alcalde de Cistierna y vicepresidente de la Diputación, Nicanor Sen. Recuerda que, en igualdad de condiciones, la Diputación sí incluyó en abril de 2022 el llamado Camino de Ocejo a su red provincial, entre otras cosas, según el informe, por “ser el único acceso posible a dicha entidad”. Otro argumento que el juez admite y recoge como precedente válido.

“Un coste brutal” para la Diputación

De momento, nada de eso ablanda al presidente de la Diputación, que continúa 'erre que erre' porque “la sentencia no me parece buena para la Diputación, lo cual no quiere decir que yo no defienda al pueblo de Caín y que tenga un acceso digno”, matizó en el último Pleno.

El principal motivo que aduce es económico porque “poner esa carretera en condiciones óptimas de seguridad tiene un coste muy importante que prácticamente se llevaría por delante el Plan Provincial de Carreteras de esta institución”. “Hemos estado en contacto con los técnicos y la empresa que ejecutaron las últimas obras”, afirma, “y habría que hacer una obra con un coste brutal para esta casa”, lo cual “iría en detrimento de las carreteras del resto de la provincia”. Sin embargo, cabe recordar que el superávit de la Diputación es histórico: más de 160 millones de euros anuales de remanentes, de dinero sobrante no invertido entre el anterior mandato y el presente.

Valdeón pedirá ejecutar la sentencia

La esperanza del actual equipo de Gobierno es que en tanto se decide el recurso interpuesto se pueda ganar tiempo para el objetivo último: que el Parque Nacional se haga cargo de la dichosa carretera. De hecho, Morán aseguró que “hemos tenido recientemente una reunión con una portavoz del Grupo Socialista en Medio Ambiente”, en referencia al Ministerio, con quien “estamos intentando negociar para que se hagan cargo de esa carretera”, ni la Diputación ni el Ayuntamiento. Porque una cosa es cierta: la vertiente leonesa es la única de todo el Parque Nacional que tiene incluidos, y con todas sus restricciones, los núcleos de población.

Sin embargo, el alcalde no le admite “excusas”, negando tan alto coste y ciñendo la inversión necesaria a “unos pocos tramos, que no es mucho, pero nosotros no podemos”. Y por ello avanza ya que tampoco admite demoras a la Diputación: Valdeón exigirá ante el juez la ejecución inmediata de la sentencia.

Mientras, esta inminente Semana Santa, temporada alta como el verano, miles de coches con turistas y visitantes seguirán circulando por la controvertida carretera, ajenos a una dura lucha por ver quién se queda con la gestión, y las complicaciones, de la puerta de entrada de la joya del turismo nacional que atesora la Montaña Oriental de León.