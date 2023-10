Alcaldes del PP ofrecen vivienda gratis a médicos y los de UPL censuran “recortes” en la sanidad rural

Los alcaldes del PP de la zona básica de salud de Cistierna se comprometen a ofrecer vivienda gratuita para garantizar que haya médicos en la zona, una preocupación que hace unos días sacó a la calle a cerca de un millar de personas en una concentración convocada a través de la redes sociales.

Este compromiso se puso encima de la mesa en la reunión mantenida este martes con el delegado de la Junta, Eduardo Diego, y la gerente de Atención Primaria con el objetivo de normalizar los servicios médicos en el Centro de Salud de Cistierna, encuentro en el que también participó el procurador popular Antonio Mendoza, ha informado este martes el PP en un comunicado.

Los nueve regidores presentes en la reunión lograron el compromiso de la administración autonómica para que “priorice la búsqueda” de médicos para cubrir las vacantes en el centro, han aplaudido.

A su vez han reclamado un refuerzo en el servicio de enfermería para que “los días puntuales en los que sólo hay un médico y tiene que estar de guardia se mantenga abierto el centro de salud”.

Los municipios afectados en la zona básica de salud son Crémenes, Prado de la Guzpeña, Prioro, Valderrueda, Cebanico y Almanza, han enumerado.

Los ayuntamientos de los municipios leoneses de Cistierna y Sabero comandados por sus alcaldes de Unión del Pueblo Leonés (UPL) han recalcado que no aceptan las excusas trasladadas por la Gerencia de Salud de Atención Primaria de León durante la celebración de una reunión este mismo martes y ya han advertido que no consentirán “ningún tipo de recorte por parte de la Junta”.

Tanto Luis Mariano Santos, regidor de Cistierna, como Juan Carlos Álvarez, alcalde de Sabero, han reclamado a la Junta que “solucionen de una vez por todas este problema”. Ambos han coincidido en quejarse de “una plantilla ya recortada de por sí” con la falta de tres médicos de área y reiteran que “no van a consentir la eliminación de un médico de guardia ni de manera puntual ni definitiva”.

Y, mientras, la institución autonómica “no sale del bucle de que no hay médicos” cuando tienen constancia de que hay médicos dispuestos a hacer guardias en Cistierna y no les dejan.

“Traten con dignidad a los profesionales y tengan claro que desde UPL no vamos a consentir ningún recorte por parte de la Junta León”, sentenciaron.

Además de insistir en que “no hay ninguna intención ni ningún tipo de instrucción de suprimir o reducir puestos médicos ni de eliminar guardias en el centro de salud de Cistierna”, la Junta desvela, a través de los responsables sanitarios, conversaciones con dos médicos para que se incorporen cuanto antes al área de León. Del mismo modo, asegura que se incorporará personal de enfermería al PAC de Cistierna a modo de apoyo asistencial inmediato. Además, añaden, Cistierna cuenta con un soporte vital básico con servicio de medicina y enfermería.

El PSOE habla de “complot sanitario contra los pueblos” y el PP le invita a sumarse a un pacto

La procuradora del PSOE Nuria Rubio acusó a la Junta de poner en marcha un “complot sanitario contra los pueblos” y puso como ejemplo la provincia de León, donde “se está desmantelando poco a poco y de forma sibilina la sanidad pública, especialmente en el medio rural”, al que consideró que la Consejería le “tiene inquina”.

En su respuesta, el consejero del ramo, Alejandro Vázquez, rechazó estas afirmaciones y expuso que “a pesar de las dificultades por la falta de médicos especialistas y de Medicina Sanitaria, además de otras 17 especialidades”, la Junta “tiene suficientemente cubierta tanto las áreas de Salud del Bierzo como de León”. De hecho, invitó a la procuradora a sumarse, junto al portavoz socialista, Luis Tudanca, al pacto en sanidad ofrecido por el jefe del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco, durante el reciente debate sobre el estado de la Comunidad.

El consejero contestó así a una pregunta oral formulada por Nuria Rubio, que focalizó sobre la situación de las áreas de salud de Cistierna y Sahagún. Al respecto, Vázquez ironizó con las “ganas” de la procuradora de que él se vaya. “Será que lo estoy haciendo bien”, sostuvo, entre las risas y aplausos de la bancada ‘popular’. En este punto, se mostró “convencido” de que al ministro de Sanidad “le solicitará el apoyo para resolver ese auténtico problema de Estado, que es la falta de especialistas”. “Pero me temo que su intervención es cinismo político, fruto de una oposición desquiciada y destructiva”, afeó.

También comparó la situación de Castilla y León con la de Asturias, donde gobierna el PSOE y existe “malestar” en Atención Primaria por el número de bajas sin cubrir. “Es decir, lo que se dice aquí, pero allí con lista de espera. Es cinismo, porque piden aquí lo que allí no hacen”, comentó.

Igualmente, lamentó que Pedro Sánchez ha contado con cinco ministros de Sanidad en cinco años, lo que “hacen imposible una planificación seria”; y consideró que “si hace cinco años se hubiera planificado las plazas MIR, se estarían notando ahora los efectos”.

En relación con las políticas acometidas por su departamento, recalcó que han ofrecido “el cien por cien” de plazas MIR en Medicina Familiar y Comunitaria y Castilla y León es la Comunidad que más plazas MIR “ofrece al sistema en relación al servicio activo”, al igual que médicos con actitud psicofísica.

Además, mencionó los resultados del Plan de Fidelización, que ha supuesto, informó, que más de 230 médicos se mantengan en Castilla y León y otros 50 vengan de otras autonomías. “Ni se ha suprimido ni se suprimirá ninguna plaza en Cistierna y Sahagún. Y se han movilizado y movilizarán profesionales de otras áreas si es necesario”, exclamó.

Por último, animó a Nuria Rubio a que “si su preocupación es la asistencia sanitaria y no hacer partidismo con la sanidad” se una al pacto ofrecido por Mañueco para “ayudar a Castilla y León, pidiendo al Gobierno lo que realmente necesita la Comunidad y el resto del sistema”.

“Recortes”

La respuesta no satisfizo a la procuradora socialista, quien recordó que en la pandemia la Junta “empezó con recortes en el medio rural” y ahora se extienden a la asistencia en centros de referencia, como Sahagún y Cistierna, “donde se ha recortado el servicio de Urgencias”. En ellos, dijo, “donde antes había dos facultativos ahora solo hay uno para toda la zona, y cuando sale a asistir a una urgencia, el centro cierra”.

“Ustedes dicen que no hay médicos. Pero si hasta el mes pasado se cubrían todas las guardias, con un mínimo de dos médicos, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Han desaparecido? No, no se han ido, pero ustedes han levantado el teléfono y se lo han prohibido; y quieren reducirlo hasta eliminar el servicios, algo que no permitiremos”, criticó Rubio, quien achacó a este hecho la manifestación celebrada hace unos días en la Montaña Leonesa y la ya convocada para el 28 de octubre en Sahagún.

En esta zona de la comarca de Tierra de Campos se da servicio sanitario a 6.000 habitantes, a los que se suma que es transitada por el Camino de Santiago, pero no cuenta con UVI móvil. Mientras, en Cistierna, con 7.000 vecinos y 80 pueblos que atender, Rubio reconoció que sí hay UVI móvil, pero “con un 40 por ciento menos de personal que el resto de provincias y enclavada en zona de montaña”.

Ahora, prosiguió la procuradora socialista, la Junta “quiere que sean esos médicos los que cubran esas guardias”, pero estos profesionales “ya han anunciado que si esto sucede, dimitirán”, como también han dicho los de Valencia de Don Juan y Santa María del Páramo. Algunos de ellos “llevaban más de 20 años en su puesto”. “Alguien debe asumir responsabilidades en esta nefasta gestión. Antes decía Mañueco que alguien se iría a su casa si no salía bien. Señor Vázquez, prepare la maleta”, concluyó.

Rifirrafe parlamentario

Y es que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, insistió en su ofrecimiento de pacto a la oposición para la mejora de la sanidad y en que no se cierran consultorios, mientras que el socialista Luis Tudanca respondió que es “un soniquete” y consideró que la proposición de ley presentada por PP y Vox “blinda los recortes”.

En el pleno de las Cortes, Fernández Mañueco respondió sobre si “tiene claro su modelo sanitario” a Luis Tudanca y sobre “qué entiende por un pacto que blinde los servicios públicos” a Luis Mariano Santos, pero ambos portavoces de la oposición rechazaron la iniciativa para blindar por ley los servicios públicos.

Fernández Mañueco, que confió en reunirse con los grupos antes de que termine este mes en función de la agenda, manifestó que tiene muy claro el modelo que es sanidad pública, universal y gratuita, que está entre las mejores de España y que se quiere mejorar, para recordar que ha ofrecido un pacto y Tudanca “puede ayudar”, aunque estimó que no lo hará.

Tudanca subrayó que hace 15 días su grupo presentó una PNL para blindar los consultorios locales, pero PP y Vox presentaron una proposición de ley e indició en la contradicción entre el portavoz popular, Raúl de la Hoz, que habló de una reordenación, y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que rechazó tal cosa, ya que “los médicos salieron hechos una furia”.

“No tienen intención de cambiar nada, y la ley de sanidad no va a solucionar cosas de médicos”, añadió Tudanca al recoger la frase del consejero de Sanidad. Tras pedir que se aclaren en la Junta y en el PP, se detuvo en la frecuentación de médicos a los pueblos en virtud de la población, como recoge la PPL, y subrayó que es la orden de 1991, que incumplen, pero que “la transforman en ley para seguir incumpliendo”. “Es el inicio de recortes, es blindar los recortes, es un truco de trileros, un nuevo plan Aliste”, remató.

Fernández Mañueco acusó al socialista de “hacer política” con la sanidad de Castilla y León y de “estar más interesados en pactar la amnistía” que en la sanidad de la Comunidad. Señaló que la sanidad está reconocida y preguntó por qué “le parece tan mal tal” la iniciativa presentada, a lo que añadió que “le va a quitar metralla para el futuro”.

“Tenemos claro nuestro modelo y usted, no; ni su modelo autonómico ni de estado ni de país ese tal vez se lo digan Bildu y Puigdemont”, remató el presidente de la Junta.

Eliminar servicios

Por su parte, Luis Mariano Santos afeó al presidente que hable de blindar los servicios públicos y se presente una iniciativa, que el portavoz popular dice que se aprobara en dos meses, si bien Fernández Mañueco le invitó a presentar enmiendas a la misma, aunque calificó sus argumentos de “excusas” y de tener el mismo comportamiento que “su socio” del PSOE.

Según el leonesista, “el camino de la eliminación de servicios ha comenzado”, para señalar los casos de Sahagún o Cistierna donde dice la Junta que no hay médicos. “Bajo la frase de utilizar y priorizar se eliminan servicios pero no nos vamos a quedar callados”, advirtió.

Después de pedir el cese del gerente de León por falta de capacidad para tratar a los profesionales, Santos insistió en la supresión de servicios, lo que rechazó el presidente de la Junta. “No se van a quitar los médicos de las guardias, ni en Sahagún ni en Cistierna, ni los consultorios y se brindan por ley”, explicó.

En esa línea, avanzó que se van a licitar las obras del centro de discapacidad de León y poner en marcha el hospital de día infantojuvenil, y sugirió al portavoz leonesista que sea riguroso. “Me suenan sus palabras a excusas, el mismo comportamiento del PSOE para no pactar y sembrar dudas”, remató el presidente de la Junta.