La Universidad de León presenta el primer volumen de la obra 'Dictados tópicos en el dominio leonés'

La Sala de Exposiciones del Ateneo Cultural El Albéitar acogió la presentación del libro titulado Dictados tópicos en el dominio leonés. Volumen I - León (Geografía poética), de José Luis Puerto, que ha sido publicado por la Cátedra de Estudios Leoneses CELe de la Universidad de León (ULE).

El acto contó con la presencia del autor, que estuvo acompañado por la vicerrectora de Relaciones Institucionales y con la Sociedad, María Dolores Alonso-Cortés Fradejas, la directora de la Cátedra de Estudios Leoneses (CELe), María José Pérez Álvarez, y por el exdirector de la CELe, José Ramón Morala Rodríguez.

María Dolores Alonso Cortés explicó que la CELe es una de las cátedras “más queridas para la Universidad de León, y todo un ejemplo de colaboración entre muchos agentes, y de relación con la sociedad. Son muchos los profesores que forman parte de su Consejo Asesor, -añadió-, todos ellos interesados en que los estudios que tienen que ver con lo leonés tengan difusión y reciban la difusión que merecen”.

María José Pérez Álvarez se mostró feliz por estar en la presentación del primer volumen, centrado en León, de la trilogía que va a integrar la obra. “La lectura de este libro es muy agradable -dijo- porque las expresiones, pequeñas canciones, poemillas o dictados tópicos nos llevan a una parte de nuestra vida que teníamos olvidada, muy posiblemente por el cambio de una infancia rural a una juventud y madurez en el ámbito urbano”.

La directora de la CELe señaló que el proyecto es encomiable porque “acopia toda esa parte de la cultura popular, que de otra manera difícilmente tendría más recorrido”, y explicó como algunos de los dictados ensalzan lo más meritorio de algunas localidades, o reflejan la rivalidad entre pueblos colindantes. A veces recogen las transgresiones morales o aluden a las mujeres, y algunos nos llamarán más la atención que otros. Finalmente, citó lo que un día escuchó decir a un anciano con alzhéimer que, aunque ya no reconocía a sus familiares, repetía una frasecilla que decía “Como tú te ves yo me vi, como yo me veo tú te verás”.

En su turno de palabra, José Ramón Morala destacó especialmente la faceta de José Luis Puerto como “etnógrafo curioso y atento con la cultura popular, capaz de diseccionar las fiestas, los ritos, el teatro, los cuentos, las leyendas o las manifestaciones religiosas que la integran”. El exdirector de la CELe explicó cómo se gestó el proyecto, en un curso de la propia cátedra, y dijo que pronto será publicado el segundo volumen, que estará dedicado a Salamanca, y un poco más adelante el tercero, que se ocupará de la provincia de Zamora.

Finalmente fue el autor del volumen que se presentaba, José Luis Puerto, catedrático, poeta, premio Castilla y León de las letras en 2018, etnógrafo e investigador salmantino afincado en León, quien intervino para agradecer a la universidad y a la CELe su apoyo.

“Quiero hablar en primer lugar de la gratitud -indicó- que es uno de los signos bajo los que se mueve mi vida, porque todo lo que me ha ido ocurriendo ha sido bueno y positivo. Un niño de procedencia humilde, de familia campesina y rural, ha recibido después muchos dones de la vida y el estar aquí es uno de ellos”.

Tras citar a García Márquez, cuando dijo que “él escribía para que lo quisieran”, Puerto afirmó: “Yo creo que vivimos para querer y para que nos quieran, y la tarea del conocimiento también es un modo de amor a las comunidades a las que pertenecemos y de las que formamos parte”.

También se mostró muy satisfecho por la posibilidad que ha tenido de conocer una tipología de seres humanos, de personas que ya están desapareciendo, y explicó que todos los ‘dictados tópicos’ son pequeñas coplas en verso, que aluden a poblaciones, ríos, montañas y todo tipo de lugares, que él recoge con el deseo de que permanezcan y no se pierdan.

El libro tiene un precio de 15 euros y ya se puede adquirir en las librerías y en la web del Servicio de Publicaciones de la ULE, a través del enlace https://publicaciones.unileon.es/product/dictados-topicos-en-el-dominio-leones-i-leon-geografia-poetica/.