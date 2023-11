Investigadores de la ULE participan en un proyecto europeo para la producción agroecológica de ganado

Los científicos del Área de Toxicología del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de León, Rafael Balaña Fouce y Estela Melcón Fernández, asistieron a la segunda reunión anual del Proyecto titulado HaloSheep ‘Agroecological sheep/goat production system based on the valorisation of halophytes of saline areas in the Mediterranean basin’, mediante el que científicos de seis países buscan sistemas agroecológicos sostenibles para la alimentación de ganado ovino y caprino basada en el uso de los recursos locales.

Concretamente, el proyecto cuenta con socios de Túnez, que es el país coordinador, Turquía, Grecia, Italia, Francia y España, y ha sido financiado dentro de la convocatoria PRIMA para proyectos de financiación que cuentan con el apoyo del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 y que contribuyen al uso sostenible de los recursos naturales, el crecimiento económico y la estabilidad en el Mediterráneo. Así, cuenta con una financiación global de 640.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la ULE, y su fecha de finalización está fijada para abril de 2025.

Rafael Balaña Fouce explicó que el proyecto “se fundamenta en un consorcio de múltiples actores con un conocimiento actualizado sobre los sistemas de producción de rumiantes enfocado a transferir y adaptar los métodos de reproducción más novedosos y actualizados a las duras condiciones ambientales de las áreas de intervención para lograr y ampliar la implementación de sistemas agroecológicos sostenibles a estas áreas”.

El objetivo de ‘HaloSheep’, cuya fecha de comienzo oficial fue en mayo del año pasado, es el desarrollo de un sistema de producción agroecológico de ganado ovino y caprino basado en la valorización de plantas que viven en ambientes con presencia de gran cantidad de sales de zonas salinas costeras en peligro de extinción, amenazadas por el cambio climático, la salinización del agua y tierra, la presión del hombre y la presencia de especies invasivas.

“Para ello, -comenta Estela Melcón Fernández-, se llevará a cabo el análisis de la diversidad de la flora y recursos vegetales de la zona mediterránea, se desarrollará un sistema sostenible de alimentación animal, basado principalmente en recursos locales y plantas halófitas, se analizará la diversidad genética de las razas de ganado locales para incrementar la resiliencia de las mismas en un contexto de cambio climático, se identificarán los factores de riesgo para la salud animal para promover buenas prácticas encaminadas al bienestar animal, se analizará la producción de carne y leche con el fin de obtener una marca propia de estos productos y se estudiará la sostenibilidad socioeconómica y medioambiental de este agroecosistema con el fin de implantarlo en las zonas salinas deprimidas”.

El papel del grupo de investigación de la ULE, integrado por Rafael Balaña Fouce, Rosa María Reguera Torres, María Yolanda Pérez Pertejo, María Martínez Valladares, Carlos García Estrada y Estela Melcón Fernández, se centrará en el análisis de la diversidad genética de los animales objeto de estudio, así como en la revalorización de las variedades locales halófitas mediante la identificación de compuestos presentes en dichas plantas que tengan potencial actividad antibacteriana, antiparasitaria y antifúngica en el ganado ovino y caprino.