El secretario de Políticas LGTBI del PSOE arropa en León al ganadero en huelga de hambre tras denunciar homofobia

El secretario de Políticas LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, viajó este martes a León para mostrar su apoyo al ganadero berciano Baldo López, que reclama el uso de montes públicos del municipio de Palacios de Sil, y que denunció homofobia por parte de algunos vecinos de su localidad, Tejedo del Sil, concretamente de miembros de la junta vecinal.

El ganadero, que viajó desde su pueblo hasta la Delegación Territorial de la Junta en León, acompañado de una de sus vacas, para reclamar ayuda en el conflicto que mantiene con la pedanía y que se ha declarado en huelga de hambre, ha recibido el respaldo de Víctor Gutiérrez desde que inició la movilización y este martes agradeció su visita, que calificó como “muy importante” y que le hace sentir “muy arropado”.

“He venido desde Madrid a acompañarle y agradecerle la valentía; lo que le ocurre a él le ocurre a muchísima gente en España, en pueblos pequeños y también en ciudades y muchas veces esa gente no lo visibiliza por miedo. Que haya tenido la valentía de visibilizarlo es digno de elogiar” manifestó Gutiérrez en declaraciones a Ical.

“Es una terrible noticia que las personas LGTBI no puedan desarrollar sus proyectos de vida con normalidad, por toda esa discriminación, y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en la España vaciada. Lo llamamos el ‘sexilio’, que es el fenómeno que obliga a las personas LGTBI a abandonar su lugar de residencia, no porque no tengan trabajo o wifi sino porque no pueden ser ellos mismos y ellas mismas”, añadió en una visita en la que no participó ningún representante de la Ejecutiva Provincial del PSOE.

Víctor Gutiérrez ve relevante que “se empiece a hablar de estas realidades y que su denuncia sirva para que a muchas personas se les caiga la venda de los ojos y con sus testimonio se consigan solucionar su problema y nadie tenga que pasar por lo que él está pasando”. Se trata, dijo, de “actitudes que forman parte de otra época. Parecía que esas cosas no tocaban, pero tenemos todos los días en el Parlamento, en las redes sociales y en los medios de comunicación a gente, a partidos de derecha y extrema derecha con ese tipo de discursos, lo que pasa es que la gente se siente empoderada al lanzar esos mensajes” y añadió que prefiere destacar el cariño y el apoyo recibido por Baldo y por su pareja Isidro, “porque esa es la verdadera esencia de nuestro país y de Castilla y León y sus pueblos; no lo marginal, los cuatro que hacen ruido”.

Mientras, el joven ganadero resiste en su petición para que se le asigne la explotación de unos terrenos a los que asegura tener derecho como vecino y no a través de subasta, como sostiene la entidad local, y anuncia que si no recibe pronto una solución el jueves trasladará su protesta a Valladolid, en concreto, a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.