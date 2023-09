Consejos de ciencia para cuidar la piel y el cabello después del verano

En lo que se refiere al cuidado del cabello, es posible que necesites una ayuda extra, como la que te puede proporcionar Bioscalin. Esta marca ofrece una línea de productos que atienden las necesidades específicas de cabello, acabando con las impurezas, residuos, además de proporcionar nutrientes que hidratan, consiguiendo que el pelo quede suave y manejable. Su enfoque se basa en la investigación científica. Su equipo de expertos en tricología -la disciplina que estudia el cabello y el cuero cabelludo- trabaja en estrecha colaboración con dermatólogos y científicos para desarrollar fórmulas innovadoras respaldadas por rigurosos estudios clínicos. Esto les permite ofrecerte productos de la más alta calidad y eficacia comprobada.

Así, sus productos pueden ser una buena solución para todos aquellos que estén experimentando pérdida de cabello y adelgazamiento.

Con el objetivo de que estés preparada para el cambio de estación, hemos preparado una pequeña lista con algunos consejos que te pueden venir muy bien. Síguelos al pie de la letra y verás cómo se ajustan exactamente a lo que necesitas.

Exfoliación

Uno de los grandes problemas del verano es el sol: si no nos hemos protegido adecuadamente, es probable que tengamos una sobreacumulación de células muertas. Hasta que no consigamos eliminar esta capa, no proliferarán las nuevas.

Por esto te recomendamos utilizar productos exfoliantes y hacernos suaves masajes con ellos. La mejor manera de utilizarlos es mientras nos estamos duchando. Aplícalos por todo tu cuerpo, pero prestando especial atención a la rodilla y a los codos.

Hidratación

Otro de los problemas del verano, es que con el calor hemos podido perder esa capa de humedad tan característica que puede tener nuestra piel y nuestro cabello. Una de las mejores soluciones consiste en utilizar aceites esenciales: aceite de jojoba, de almendras, de coco… son sólo algunos de los mejores.

Con ellos podemos crear una serie de mascarillas que serán plenamente respetuosas con nuestro cuerpo.

Firmeza

En el verano hemos cometido muchos excesos: por mucho que hayamos intentado conservar la línea, seguramente alguna vez hayamos roto la dieta. Ahora tenemos que empezar hacer deporte para conseguir tonificar nuestro cuerpo.

También podemos utilizar cremas reafirmantes que se encarguen de cuidar nuestra piel como realmente se merece; Podemos utilizar productos que contengan ácido hialurónico, elastina, colágeno o liposomas para prevenirlos.

¡No te olvides de tus pies y manos!

Estas dos partes de nuestro cuerpo están sometidas a un desgaste diario, y no siempre nos acordamos de hidratarlas de la forma en la que deberíamos.

Es importante utilizar productos que no sean agresivos, que nos ayuden a conseguir la hidratación que nos hace falta, y utilizar algunos elementos como el aloe vera, glicerina, colágeno, vaselina…

Sigue estos consejos y estarás preparada para el cambio de estación. Analiza si necesitas algo de ayuda extra como la que te pueden proporcionar la gama de productos de Bioscalin; así te aseguras de que tu pelo está siempre cuidado, al mismo tiempo que no descuidas otras partes de tu cuerpo.