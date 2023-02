Mañueco agradece a Margarita Torres la “valentía” de presentarse a la Alcaldía de León por el PP

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y también presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, viajó este jueves a la capital leonesa para “hacer un reconocimiento” a la “valentía” de Margarita Torres de presentarse a la Alcaldía de León por el PP.

“Margarita Torres es una persona de principios. Frente a esos políticos que por lo único que se preocupan es por mantenerse en el sillón y que son capaces de traicionar sus propios principios o de hacer chapuzas como las que estamos viendo en los últimos tiempo en el Gobierno de España, Margarita Torres es una mujer eficaz y de principios, que además sabe respetarlos”, aseguró de cara a las próximas elecciones municipales del mes de mayo.

El presidente autonómico de los ‘populares’ mostró abiertamente el respaldo “del PP de León, de Castilla y León y de España” a la candidatura de Torres.

Mañueco recordó la “dilatada experiencia” de la candidata en el ámbito universitario, así como otra “también muy importante” como concejala en el Ayuntamiento de León durante ocho años, cuatro de los cuales capitaneó al área de Cultura “en una ciudad tan importante y vinculada con el ámbito cultural y patrimonial como León”.

De entre todas las características de Margarita Torres, el presidente autonómico de los ‘populares’ destacó “su pasión por León y su creencia en su potencial”, lo que le hace “no solo tener las ideas claras de lo que tiene que ser León”, sino que “en su proyecto caben todas las personas que quieren, creen y apuestan por León”.

Para Alfonso Fernández Mañueco, la apuesta del PP por Torres como candidata a la Alcaldía de León “pone encima de la mesa que venimos a por todas”, por lo que afirmó “con rotundidad” que el partido “va a ganar las elecciones” y que “Margarita será alcaldesa de León”, lo que desempeñará “con mucha reivindicación” y “poniendo a León por encima de cualquier cosa como siglas o intereses personales” porque “para ella lo fundamental es lo que significan las personas de León”.

La candidata, que se mostró “sonrojada por oír cosas tan bonitas”, puntualizó que ella no es “una política al uso”, sino que procede del mundo universitario, de manera que “luchar por León y defenderlo” es lo que resaltó que ha caracterizado su lucha, “con 30 años de defensa que lo avalan”.

Con ocho años de experiencia en el Ayuntamiento de León, cuatro de ellos en el equipo de Gobierno, Margarita Torres detalló que esa etapa le permitió descubrir “la cantidad de potenciales que tiene León a nivel turístico, económico y cualquier otro nivel”, para lo que “tan solo hay romper el refrán de que en el arca cerrada todo se vende bien”, porque “el paño hay que sacarlo y venderlo”, pero “también hay que creer en la ciudad”.

Para Torres “un alcalde tiene que creer en su ciudad, defenderla y luchar por ella vaya donde vaya” y no “bajar la cabeza y estar siempre lamentándose”, ya que, bajo su prisma, “el principio de un gobernante es sentirse orgulloso y de la gente que gobierna”.

“Los niños, que son el futuro, merecen que dotemos a León de todo lo que necesita para que dentro de unos años puedan estudiar lo que quieran y encontrar un trabajo aquí”, apuntó la candidata, convencida de que para lograr eso “un alcalde tiene que moverse y saber que tanto a nivel público como privado existen una serie de mesas de negociación de las que uno no debe levantarse por un calentón”.

En este sentido, calificó de “fundamental” saber que “existen aliados en las instituciones, independientemente de las siglas”. “Si me tuviera que sentar con el señor Pedro Sánchez lo haría para negociar cosas para León, pero jamás voy a levantarme de una mesa de negociación, porque no está en juego mi ego ni me autoestima, están en juego 122.000 personas que son las que habitan en León”, se comprometió.

De igual manera, Margarita Torres dio su palabra de que “nunca jamás” mentirá a los leoneses ni les engañará “con promesas vanas e irrealidades”, sino que les dirá las cosas “tal y como son” y les dará a conocer su agenda “con luz y taquígrafos”, ya que estará “para defender a León y sacar el pecho con orgullo”.

Dentro esa premisa de “no engañar a los leoneses”, la candidata ‘popular’ resaltó que “un alcalde no tiene la competencia para romper una autonomía”, de manera que si quien defiende eso “se cree lo que dice”, la primera de las reuniones que debería haber tenido “es con el presidente del Gobierno”. “Si uno cree en lo que dice y no lo utiliza como una cortina de humo y una huida hacia delante o un vamos a arroparnos en banderas de otros, como UPL, la primera muestra de coherencia es una cita en Moncloa con Pedro Sánchez, la segunda es ir de la mano con el presidente de la Diputación y la tercera hablarlo con el presidente de su partido a nivel autonómico, así como con Zamora y Salamanca, pero ninguno está por la labor, así que alguien está mintiendo y no somos nosotros”, concluyó.