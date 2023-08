Otro personaje en el invento autonómico

Días atrás el nuevo delegado de la Junta autonómica en su papel de vendedor de humo de una comunidad, bien amarrada en favor de la parte castellana y centrada con avaricia en Valladolid, en su momento de desembarco en Legio, que entendía estelar para la propaganda de Castilla y León (mejor Castiga a León) lo que soltó no tiene desperdicio, siempre en favor, claro, de aquellos autonomistas que le han nombrado.

Tal como lo de que habrá “puertas abiertas (las de su despacho), colaboración y trabajo para el desarrollo social y económico de León”. Sin pararse a pensar que lo imperante es el colonialismo, nos han arrebatado lo que siempre fuimos, el noroeste, en mapa y en caminos, rapiñado por el centralismo, y hoy, abrumados por la dependencia creada... ¡No somos nada!

¿Qué papel pretende jugar entre nosotros? Al señor delegado, le digo (no “Diego”), que no se pueden borrar de nuestra memoria la falsedad inicial de una comunidad gozosa, cuando, para los castellanos instigadores, no eran dos los pueblos que habrían de compartir destino, ni preconizaban una distribución equitativa institucional y respeto identitario. ¡NO!, lo montado era para inocentes sufridores de sus ocultos designios, los leoneses. ¡Nunca hubo intención autonomista de hermanamiento político!

La primera falsedad está en la Ley Orgánica de febrero del 83, nombrando al pueblo castellanoleonés que nunca existió.

Luego, desde las ausencias en letra estatutaria, vendría la usurpación territorial. ¿Qué otra cosa si no es omitir en el articulado, que eran dos las regiones dispuestas a soportar el ente, y dos los pueblos que habrían de compartir y repartir. Y lo naciente (¡¡¡y reinante!!!) era y es un centralismo feroz, bajo el invento 'castellanoleonés' que nutre a Valladolid.

Mostradas esta falsedades, diré que lo que dimana de ellas, y él también invoca, lo de “todo cerrado” o mapa autonómico cerrado, es si cabe más falso aún. Dejaré apuntado que en la Constitución falta nominar a los pueblos constituyentes de cada autonomía, con la precisión que el tema requiere. ¡Nadie ha llegado a abolir la regionalidad leonesa! Manejarla falsamente, es su empeño. ¡¡¡No hemos desaparecido los leoneses como pueblo!!! Eso sí, hay quienes han decidido anularnos. ¡Por favor respeto histórico y vivencial!

La sinrazón es la de los partidos PP y PSOE, y los segundones que les remedan, que se empeñan en no escuchar al pueblo leonés, que no estuvo, ni está conforme en la permanencia en una comunidad, cuando menos hostil. Para nosotros demoledoramente adversa. Tal como muestran los hechos.

No nos hable de Villadangos, donde lo industrial que ha llegado, ha sido por interés de los que se han ido asentando, no por mediación de la Junta. Ni de Torneros para el que les ha resultado muy bueno no apoyar, en tanto ponían en marcha lo de Medina. Ya se han apropiado mediante el centralismo de Ejes de toda condición viaria. ¡¡¡Un incontrovertible expolio a León, sin paliativos!!!

“No se da cuenta que saca a colación la hiriente soga en casa del ahorcado”

La postura de los leoneses no es de desaliento ni de derrotismo, es de ingrato pasar pensando en que los suyos alguna vez iban a revelarse ante lo injusto que supone estar donde no se quiere, mezclados a voluntad política de mala manera, perdiendo de todo, personalidad primero, bienestar social después.

Confundir el movimiento social leonesista, el involucrado en política vestido de partido para la defensa de lo leonés, con el populismo, no deja de ser un menosprecio que a todos nos atañe; a nuestro sentimiento, aquél que nace desde el propio 'ser leonés' fruto de un compromiso personal y también colectivo.

Todo es revisable y renovable democráticamente. Cuanto invocan como cerrazón es claramente ofensivo a estos principios, al compromiso y a la inteligencia de los leoneses. Situándose al lado del verdugo, como vigilante, sin duda pasará a serlo también. ¡Las cosas claras!

“León necesita creer en León. Yo creo en León, (dice) creo en una provincia de León fuerte, dentro de una comunidad fuerte, y es donde tenemos que seguir.” ¡¡¡A ver si tanta fortaleza nos va a rematar!!! “León hoy está mucho mejor que hace un tiempo. Tiene mejores servicios sociales, sanitarios... y lo dicen las encuestas e informes, León”. Sin duda éstas serán las que manda elaborar el ente. ¡Pasmoso! Vamos que vivimos de lujo... ¡¡¡Nos lo dicen las encuestas!!!

Tales párrafos no son más que propaganda, y mala. Luego habla de despoblación y envejecimiento. ¡Toma! ¿Y de dónde vienen tales plagas devastadoras, no serán fruto de olvidos y cortedades presupuestarias? ¡Son verdaderos frenos de todo tipo de desarrollo de lo leonés, que obliga a los jóvenes a emigrar!

¡Por esa línea muy mal desembarco el suyo, sin duda!