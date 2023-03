Cuéntame qué te pasó, Demetrio

Con enorme pulcritud en el trato dediqué una fazaña en cuentecillo por Navidad al socialista Demetrio Madrid, en este medio, y sección, en ILEÓN. ¿Tengo algún pesar por haber empleado un tono suave para el relato? ¡NO!

La Navidad siempre destila dulzor, amargarla con la almendra acíbar de la desilusión, por no decir ira, me parecía poco oportuno. De ahí el “guante blanco” empleado para teclear un tema doloroso, el de la incomprensión autonómica, enfocada en una enseña que nos imponían a lo leonés. Lo que habíamos sido y aportábamos los leoneses, no interesaba abordarlo a la facción castellana. La mordaza, la fueron reforzando, y los que debían negarse a ello, “los nuestros”, y ahí podemos situar a Demetrio, persisten en el error. Uno más de los que fueron creadores o corifeos, y siguen en su política/vivencia.

Demetrio, así, en directo: ¿Es usted leonés o ha estado ayudando a ahogar tal identidad embozada en lo castellano dominante? Entender lo que venden los del PP autonómico, y al parecer compra: “Castilla y León es una comunidad de éxito”, hay que ser acérrimo castellanizador para asumirlo. Ninguna de las tres provincias leonesas han sido algo más que comparsas (bueno, sus políticos y los corifeos), en el desarrollo de este ente sin matrimoniar, amontonados sí, en descarados: personal vivencia y loor castellano.

Va todo de carrerilla, “tenemos un buen Estatuto”, presume de ponente… y también en las siguientes reformas, negándose a reconocer hoy y ayer, que los únicos beneficiados eran los castellanos. ¡¡¡Hay que estar ciego de conveniencia!!! ¿Tan boyante ve a Zamora, por ejemplo? Hay que estar usando gafas de culo de botella, pensando en que son manejos de quienes nunca están conformes con nada. El centralismo en Valladolid... ¡¡¡no es tal!!! Lo obvia, es puro sacrificio que diría su alcalde, Puente. Y la decadencia triprovincial leonesa un invento “de los de siempre”. ¡¡¡O no habla con el pueblo, o no ve más allá del personal e interesado partidismo!!!

Pérdida de población, la ha habido, la hay y lo reconoce, analiza el porqué. No. Los jóvenes valores que se han ido, deben volver, es, talento que se pierde, dice, es algo que tiene que orquestar la Junta para retornarlos, alega. ¿Pero no sería mejor que no hubieran tenido que irse? Cuando además, su marcha, es debida a la precariedad a la que aboca el ente al territorio triprovincial leonés. ¿Tanta ceguera tenemos para no verlo?

Algo no andaba con suavidad en la Transición

Ciertamente “llegó la democracia”. No fue artífice de ella. La democracia nos la dimos el pueblo, por propuesta de algunos políticos con distintas connotaciones, con deseo de libertad, pues la teníamos conculcada; más los del haraquiri, pero con pretensiones ocultas de seguir controlando al pueblo; también los que con la mirada en lontananza, se veían devenidos en demócratas “de toda la vida”, y los que, afortunadamente, de verdad la añoraban con pensamiento europeo.

En esa que conocemos como Transición, algo no rodaba con suavidad en el perfil autonomista, rechinaba ab initio, era la incrustación de lo leonés a empujones en lo castellano. Ahí aparecería el político apellidado Madrid, en plan constituyente, (amoldador de lo leonés) luego presidente del ente por empuje socialista de afán castellanizador.

Frenado en su recorrido, por un superior, “cargado de pulcritud ejecutiva” que le “invitó a dimitir”; lo hizo… pero se mantuvo firme en el amarre vivencial político. Y hasta fue portador del espantajo “mapa cerrado”, con pañuelo lila al cuello en las celebraciones anuales de la degollina de Villalar, en los abriles camperos.

Invitar a Mañueco que piense en la ciudadanía, no en el partido, como algo de inaudita dejación no hacer, es ver la paja en el ojo ajeno, que no por ser cierta, le lava a él la culpa de haberlo practicado, sin valorar la ruina socioeconómica de los leoneses. Acaso nunca habló con Baldomero Lozano, por ejemplo. Acaso nunca se le pasó por la imaginación escuchar a los leoneses. ¡¡¡Vaya viga que tenemos en el propio ojo señor Madrid!!!