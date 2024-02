Ganaderos de Laciana reprochan a Europa la mayor protección al oso y el lobo frente a sus terneros y ovejas

Una docena de tractoristas, arropados por centenares de vecinos de Villablino, marcharon este miércoles por las calles de la capital lacianiega sin autorización, para denunciar los problemas que los “ahogan”. Se suman así a las protestas del sector agrario y ganadero que llevan semanas reproduciéndose por toda la provincia y España.

Ganaderos y agricultores del Valle de Laciana recorrieron las calles principales de Villablino, a pesar de las advertencias de la Guardia Civil, cuyos agentes les recordaron que carecían de permiso para ello. Aún así los vehículos se adentraron en la localidad, haciendo sonar sus pitos y cencerros.

Laciana es una zona eminentemente ganadera y por lo tanto tienen unas peticiones particulares, que plasmaron en un manifiesto que el portavoz del colectivo, Lisardo Riesgo, leyó al finalizar el recorrido en la plaza Luis Mateo Díez. “Estamos atravesando problemas muy graves. Con las administraciones públicas que nos ahogan a burocracia con trámites interminables. Que nos complican el acceso a los pastos o los saneamientos, en los cuales con que salga positivo un solo animal sacrifican a todos”, comenzó leyendo.

Denuncian también la “especulación salvaje de los precios” y competencia desleal con productos importados que no cumplen con los mismos requisitos que se les exige a ellos. Riesgo también lamentó que se proteja más a especies en peligro de extinción como el lobo o el oso que a sus terneros u ovejas. “Los animalistas no dejan controlar la fauna salvaje”, continuó. No faltaron referencias a la Política Agraria Común y recuerdan a Europa que “cada territorio tiene sus particularidades” y que por tanto no se pueden hacer una legislación igual para todos.

“Por todos estos problemas y muchos más necesitamos ayudas, en forma de rebajas de los hidrocarburos, flexibilidad de las cuotas de la seguridad social. Ante todos estos atropellos decimos basta. Estamos en una situación de extrema necesidad”, añadió.

La ganadería es fundamental en el valle, especialmente tras el cierre de la minería, y son muchos los jóvenes que se han aventurado a vivir de este sector. Samuel Martínez es uno de ellos y reconoce que es muy complicado. “Ahora mismo meterse a ganadero es muy difícil, casi inviable. Aquí hay muchas razas autóctonas y se están perdiendo”, dijo.

También el alcalde de Villablino, Mario Rivas, acudió a la cita para mostrar su apoyo a un sector “vital”. “La ganadería forma parte fundamental del futuro de nuestro municipio y tenemos la obligación moral y personal de apoyar una movilización que tiene todo el sentido. Buscan el arraigo a la tierra y que no se siga despoblando la montaña”, aseguró.

Encierro informativo

Tras la protesta por las calles y la lectura del manifiesto, los ganaderos y agricultores han iniciado un encierro “informativo” en el Ayuntamiento de Villablino, donde permanecerán, de forma rotativa, durante una semana. El objetivo es que los vecinos acudan a la Casa Consistorial, donde ellos les hablarán y explicarán con detenimiento todos los problemas a los que se enfrentan, y que están acabando con el sector.

“Queremos que todos los que tengan dudas, o quieran animarnos, vengan hasta el Ayuntamiento. Les vamos a explicar lo que está pasando y no tienen ni idea”, explicó Riesgo. “Será un encierro rotativo, siempre habrá gente allí, porque tenemos que cuidar de nuestros animales”, añadió.

La jornada finalizó con la lectura de una poseía, por parte de una vecina, quien con sus palabras quiso demostrar que el valle está con su sector agroalimentario.