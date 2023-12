Felipe Zapico: “Soy el mismo tipo haga lo que haga, seguramente a mi pesar y siempre en mi contra”

Felipe Zapico Alonso está lejos de ser un desconocido, al menos en la provincia de León. Le hemos visto cantar, escribir, recitar y organizar recitales contestatarios en bares y plazas. Desde hace un tiempo, y no poco, es conocida su afición por la fotografía. Su nuevo libro va sobre esto, lo que ve y le llama la atención, tanto como para querer guardarlo, si no para siempre, sí para una buena temporada. ‘Bosque Marcado’ es el título de su nueva obra.

Tras tu afición por fotografía, tanto paisajística como rural y urbana, ¿por qué en esta ocasión te centras en los árboles?

Esta serie es la primera con la idea de agrupar, añadir, buscar fotos con ese concepto de marca sobre un árbol. Pocas veces se puede fechar el comienzo de una serie, en este caso Bosque Marcado nació (desde ese mismo instante arrebatado por las marcas en los árboles) el 27 de junio de 2012, en las Matas Nacionais de Leiria, hoy tristemente desaparecidas en su inmensa mayoría devoradas por un terrible incendio.

Fue verlas y disparar y recorrer la zona arriba y abajo con ese ímpetu e inconsciencia propia de mi carácter. En esas primeras fotos en las que dudaba entre el color o el blanco y negro, quedándose definitivamente en color. Mi primera serie consciente, mi primer deseo de hacer un libro de fotos, 11 años recorriendo Iberia y Pirineos franceses. Y sigo, por supuesto. Siento pasión por los árboles, por los bosques, por la naturaleza.

Analizando las fotografías de ‘Bosque Marcado’ se diferencian dos tipos de marcado: unas con gusto y artísticas y otras con simples nombres y fechas. ¿Son todas el mismo arte?

Yo veo marcas, en alguna ocasión puede que con cierto rigor artístico, reivindicativo, o meramente comercial, ya que la mayoría de marcas y números son para la producción bien de madera, corcho a algún otro producto. También hay marcas que señalizan senderos o rutas, y desde luego actos de lesión o tortura a los árboles, como tantos presuntos mensajes de amor, que sólo hacen daño al árbol.

Aunque sea una pregunta quizá un poco buenista, ¿tenemos derecho a marcar los árboles?

Rotundamente no, aunque sólo soy el señor que hace las fotos y no debería opinar y condicionar al espectador. Con la salvedad de las numeraciones de los alcornoques que indican de forma no lesiva el año en el que debe de volverse a arrancar el corcho.

La poesía y las imágenes que muestras en la parte final del libro, como el ojo formado por varios árboles, ¿tienen algo que ver?

Mi anterior foto libro 'Bandada' ha sido calificado por algunos como mi mejor libro de poesía, para mí es el único, pero yo soy el mismo tipo, haga lo que haga, seguramente a mi pesar y siempre en mi contra. Por lo que tengo un sesgo, una tendencia hacia algo, que desde luego no puedo especificar. Y como siempre quedo a merced del espectador, o del lector.

El Bosque de Oma en Vizcaya y el Bosque Zibeldi (con el Gernika) en Navarra son ya conocidos, pero, ¿es este un tipo de arte poco extendido?

El bosque de Oma de Ibarrola, que falleció el mismo día que comenzamos la preventa de Bosque Marcado, es un lugar inigualable. Ibarrola tiene otro bosque pintado menos conocido en Galicia en Allariz. En la Venta de la Tuerta de León hay un rebollar pintado de difícil acceso, del que desconozco el autor. Y ya no sé de más. Lo de Zilbeti fue una acción reivindicativa y de defensa de ese hayedo, amenazado por una cantera, que afortunadamente fue paralizada. Se está extendiendo una práctica mucho menos lesiva y es forrar le espacio entre dos árboles con plástico y realizar la obra de arte sobre ella, sin dañar la vegetación. En cualquier caso soy partidario de respetar sagradamente a la naturaleza, a los árboles y sus habitantes.

¿En qué lugares tomaste esas fotografías y por qué allí?

Innumerables localizaciones en la Península Ibérica y Pirineos franceses. Bosques, plantaciones, dehesas, alamedas, árboles urbanos. Toda clase de árboles y localizaciones. En muchas ocasiones me he encontrado el objeto de la fotografía paseando o viajando, la mayoría. En otras he ido expresamente al conocer su existencia. Por ejemplo los dos lugares por los que me preguntas.

Si en lugar de fotografiar tuvieras que pintar un árbol, ¿qué dibujo sería?

No pintaría nada, para eso tengo millones de muros y paredes.

¿Cuándo y dónde se podrá adquirir tu nueva obra?

Hasta el 17 de diciembre está en preventa 'Bosque Marcado', mi libro de fotos editado por Demente Ediciones al cuidado de Puri Diaz. Sólo se van a imprimir los libros encargados durante este mes. Después será imposible conseguirlo.

Como aficionado a la música y a la literatura, ¿qué nos recomiendas relacionado con este libro de bosques marcados?

Pasear por los bosques, coliblibrrn respeto. Y participar en su conservación y cuidado.