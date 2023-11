Un artículo publica los pros (ninguno) y los contras de Valladolid

“Cualquier ciudad en la que decidas establecerte tendrá sus ventajas y desventajas, las cuales deberás tener en cuenta antes de tomar una decisión definitiva a la hora de alquilar o comprar una vivienda. Comenzaremos analizando los pros de vivir en Valladolid:

Vale, una vez repasados los pros, vayamos con los contras de vivir en Valladolid.“

Así arranca un artículo publicado hoy por el medio satírico El Mundo Today que bajo el título de 'Pros y contras de vivir en Valladolid' hace un repaso por numerosos mitos, verdares y medias verdades de la ciudad castellana, y que una vez aireado a través de redes sociales no ha dejado indiferente a casi nadie. Especialmente por la risa mayoritaria que provoca. “Yo pensaba que El Mundo Today hacía artículos irónicos y de broma”, remarcaba un lector en X (antigua Twitter) mientras otro admitía con no menos sentido del humor que “ha dolido un poco, pero como buen pucelano os diré que ni me preocupa ni me importa”.

El texto, que para más inri aparece en una hipotética sección patrocinada por un conocido portal de alquiler y venta de inmuebles, bajo el lema “Nuestro expertos te asesoran”, hace un repaso muy pormenorizado de los principales defectos que presenta la ciudad pucelana, recreándose de manera reiterada sobre todo en su fealdad, con el evidente ánimo de provocar, bien sea un enfado o una carcajada. Y lo cierto es que entre los usuarios de redes vinculados a la provincia de León de redes esa última última reacción ha sido abrumadoramente mayoritaria. Está por ver qué opinión provocaría si los dardos se dirigieran hacia León, algo que no se sabe si la publicación hará en alguna ocasión.

Entre las perlas del artículo, hay ocurrencias como que “No hay metro, así que cada vez que cojas un transporte público estarás obligado a ver Valladolid”. O referencias sobre sus mejores comunicaciones, que sin embargo no la salvan de la quema: “Valladolid está muy bien comunicada con otras ciudades, eso podría parecer un pro porque así puedes huir de allí más fácilmente, pero como también es muy fácil llegar a Valladolid, hemos decidido que esto es un contra”.

Y para rematar, por si esa acidez acaba ofendiendo realmente a alguien, como si se tratara de una publicación seria y bien documentada, los autores no dudan en resaltar un recado final, al destacar que hay “muy poco sentido de humor en Valladolid. Se ofenden por nada. Fliparás cuando lean este artículo”. Puedes leerlo completo pinchando aquí y decidir por ti mismo sobre el contenido. Y también sobre Valladolid.