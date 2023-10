Usan edición genética para crear pollos resistentes a la gripe aviar

La gripe aviar está muy extendida por Asia, Europa, África y América (especialmente del Sur), lo que supone una amenaza para las especies de aves silvestres, un coste económico para los granjeros y un riesgo para la salud humana. De hecho, los científicos creen que podría volver a saltar a las personas –ya se han notificado algunas muertes puntuales– y convertirse en una nueva pandemia.

La vacunación de las aves de corral contra esta gripe, causada por un virus de la influenza tipo A, todavía no es fiable debido a la rápida deriva antigénica de los virus de campo, además de ser controvertida por sus implicaciones políticas y económicas.

En este contexto, la edición genética CRISPR/Cas9 se puede utilizar para crear pollos parcialmente resistentes a la infección por gripe aviar, según un estudio “de prueba de concepto” publicado esta semana en la revista Nature Communications por investigadores de Reino Unido.

Los autores presentan una estrategia potencial para ayudar a mitigar la propagación de la gripe aviar en las aves de corral desde las silvestres. La clave está en editar o modificar genéticamente algunos genes asociados a proteínas claves en la infección.

En los pollos, el ciclo vital del virus depende de una proteína huésped, denominada ANP32A. Con el objetivo potencial de crear aves resistentes al patógeno, el investigador Mike McGrew del Instituto Roslin de la Universidad de Edimburgo, junto a otros científicos, editaron el gen ANP32A (que codifica esa proteína) en células germinales de los pollos (precursoras de las células reproductivas).

Nueve de cada diez pollos no se infectaron

Así descubrieron que los pollos completamente desarrollados eran resistentes a una dosis fisiológica de exposición al virus de la gripe aviar procedente de otras aves infectadas, y mostraban una mayor capacidad de recuperación. Tras esos niveles de exposición típicos, nueve de cada diez pollos editados genéticamente no se infectaron (aunque sí lo hicieron en dosis mil veces superiores).

Además, estas aves no mostraron efectos adversos sobre la salud ni sobre la productividad de la puesta de huevos cuando fueron objeto de seguimiento durante más de dos años.

En su estudio, los autores señalan que, “inesperadamente, el virus también se replicó en embriones de pollo editados para eliminar el gen ANP32A, y en su lugar captó miembros alternativos de la familia de proteínas ANP32: en concreto, ANP32B y ANP32E”. La edición adicional del genoma para quitar estos dos genes asociados sirvió para eliminar todo crecimiento viral en las células de pollo.

Por tanto, los autores indican que la edición adicional y supresión de los genes ANP32B y ANP32E en las aves podría impedir la replicación del virus.

Necesidad de más estudios

Los resultados, por tanto, sugieren la edición de genes como posible vía para crear pollos resistentes a la infección por gripe aviar. Sin embargo, los autores advierten de que se necesitan más estudios para garantizar que la salud de los animales no se vea afectada y que podrían ser necesarias múltiples ediciones de la familia de genes ANP32 para eliminar la posibilidad de evolución viral.

Referencia: Alewo Idoko-Akoh, Mike J. McGrew et al – 'Creating resistance to avian influenza infection through genome editing of the ANP32 gene family'. Revista Nature Communications, 2023 | DOI: 10.1038/s41467-023-41476-3.