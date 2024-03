Los Presupuestos de la Junta de 2024 dan otro paso adelante hacia su aprobación tras rechazar PP y Vox las enmiendas

La mayoría parlamentaria que ejercen PP y Vox en las Cortes de Castilla y León ha tumbado este martes las tres enmiendas de totalidad presentadas por la oposición contra los proyectos de ley de Presupuestos y de Medidas, que de este modo avanzan en su tramitación y se acercan a la previsible aprobación por parte de los mismos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno de coalición.

En una sesión parlamentaria que varios de los propios procuradores intervinientes han calificado de aburrida, lo que han hecho saber a un grupo de estudiantes de Derecho que ha asistido a los debates desde la tribuna, PP y Vox han mantenido su visión favorable hacia las Cuentas presentadas por el Gobierno autonómico y ahora se abre el plazo para las enmiendas parciales, para su debate en comisión y finalmente en el pleno del Parlamento autonómico.

En la votación, PP y Vox han pulsado en contra de las enmiendas a los Presupuestos, que han sido respaldados por PSOE, UPL-Soria Ya, Unidas Podemos y el procurador Francisco Igea, mientras que el representante de Por Ávila, Pedro Pascual se ha abstenido, mientras que respecto a la Ley de Medidas, se han mantenido las posturas, pero con la abstención de UPL-Soria Ya respecto a las enmiendas socialista y del Grupo Mixto.

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha abierto la sesión con su defensa de los proyectos de ley por ofrecer “estabilidad y confianza”, frente a un panorama nacional marcado por varias “incertidumbres”, como el “chantaje” de los separatistas al Gobierno de España.

Concretamente, Carriedo ha aludido a las “incertidumbres” que marcan el contexto político y económico actual, en el que se prevé una “reducción de las expectativas de crecimiento” y donde, aunque “el incremento de la inflación y de los tipos de interés se ha atenuado, la economía aún está absorbiendo las fuertes subidas de los últimos años”, ha apuntado.

“Continuista y fracasado”, según el PSOE

La portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Rosa Rubio, ha sido la encargada de defender la enmienda de totalidad al proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para 2024 porque es “continuista y fracasado”, sin resolver los “problemas estructurales” que presenta la Comunidad en materia de despoblación y sanidad, entre otros ámbitos.

Rubio ha acusado a la Junta de Castilla y León de “guardarse en el cajón” hasta 350 millones de euros que procederán de los fondos transferidos por el Gobierno de España (9.334 millones), sin que tengan reflejo en las cuentas autonómicas los 1.200 millones de euros más que llegarán en 2024 en comparación con 2023, según el cálculo socialista.

La portavoz del PSOE ha incidido en las críticas hacia el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ausente en el inicio del debate, y al PP por asumir el “negacionismo, machismo, xenofobia y racismo” de la extrema derecha: “Mañueco entrega la Comunidad a Vox”, ha resumido.

El Grupo Socialista echa en falta inversión en incrementar el número de médicos y profesores disponibles para mejorar el servicio, la atención a las personas dependientes y la lucha contra la despoblación, que se mantiene como principal problema de la Comunidad y la Junta sigue sin aprobar la comprometida Ley sobre el Reto Demográfico.

La primera en replicar a la portavoz socialista ha sido la popular Rosa Esteban, quien ha defendido las Cuentas presentadas por la Junta por garantizar la calidad de los servicios públicos esenciales, sin que queden cubiertos por las transferencias del Gobierno central.

En este sentido, ha rechazado las críticas del PSOE sobre las aportaciones del Gobierno central, ya que “los presupuestos suben básicamente porque así lo establece el modelo de financiación”, aunque ha matizado que en lo que va de año -enero, febrero y marzo- las cantidades que están llegando son inferiores a las recibidas en 2023 y sin alcanzar a las comunicadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por su parte, el representante de Vox Francisco Javier Carrera ha afirmado que los gobiernos socialistas “han sustituido las viejas políticas socialdemócratas por las trasnochadas del comunismo de nuevo cuño, que nos arrastra hacia el Estado del malestar”.

UPL-Soria Ya

La formación leonesista de la UPL en las Cortes, integrada junto a Soria Ya, ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de la Junta para 2024 porque este no ataja los principales problemas de la Comunidad y la provincia leonesa: el desempleo, la despoblación y la sanidad.

De esta forma ha argumentado el “no” de los leonesistas a este proyecto de presupuestos su portavoz en las Cortes, Luis Mariano Santos, que ha subrayado ante el plenario del Parlamento autonómico que este presupuesto, “a pesar de ser los mayores de la historia”, no es “decente”.

En contra de esta enmienda a la totalidad se han posicionado los grupos PP y Vox, que han defendido el proyecto de presupuestos de la Junta en el hecho de que este dota de “oportunidades” a todos los territorios de la Comunidad “por igual”, ha expresado la popular Mercedes Cófreces.

En el caso del portavoz parlamentario de Soria Ya, José Ángel Ceña, ha rechazado el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024 porque “son decepcionantes” y “no son buenos para Soria ni para Castilla y León”, a la vez que ha reprochado la escasa ejecución de las anteriores cuentas.

“Mienten constantemente, en cada rueda de prensa, mienten como hablan y no paran”, ha afeado y ha parafraseado a la canción de Gabinete Caligari 'Voy camino a Soria' para afirmar que el Plan Soria Conectada y Saludable va hacia “el fiasco”.

La parlamentaria por Palencia Mercedes Cófreces (PP) ha replicado que estos presupuestos persiguen “la equidad y la calidad de los servicios públicos”, además de poner “el acento en la dinamización demográfica” y contemplar cuatro rebajas de impuestos dirigidos a familias, jóvenes, autónomos y pymes, con especial interés en el medio rural y con especial apoyo al sector primario.

El procurador de Vox David Suárez Arca ha reprochado a Soria Ya que sus críticas son de “cara la galería mediática porque las cifras dicen lo contrario” y ha asegurado que “Soria se lleva la palma” porque es la que más fondos recibe en Sanidad y Educación y la que más recibe por consejería.

Grupo Mixto

El exvicepresidente de la Junta y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha defendido su rechazo al presupuesto porque refleja unas políticas aplicadas por los líderes del Ejecutivo, el presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP) y el vicepresidente Juan García-Gallardo (Vox), quienes en su opinión conducen a la Comunidad “al precipicio”.

Igea se ha referido a que estas cuentas no resuelven los principales problemas de la Comunidad, entre los que ha destacado la pérdida de población y el “deterioro” de la sanidad, a la vez que ha ironizado con que la Junta mantenga para este 2024 su “estafa” del “cheque bebé”.

Como réplica a Igea, el portavoz del PP en este turno, Miguel Ángel García Nieto, ha optado por no contestar a Igea, mientras que el representante de Vox, Javier Tiera, ha ironizado con las “dotes de adivino y de astrónomo” del representante del Grupo Mixto.

Ante las críticas de Igea a la gestión de las Consejerías que dirige Vox, Teira ha asegurado que el presupuesto de estos departamentos están fraguados para garantizar la “estabilidad de Castilla y León”.

En su dúplica, Igea ha considerado “el colmo de la mala educación” el hecho de que el procurador del PP ni siquiera haya contestado a sus argumentos, por lo que ha optado por dirigirse al grupo de estudiantes de Derecho, presentes en la sala, a quienes ha preguntado retóricamente por qué se van.

Por su parte, el representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha rechazado el presupuesto porque supone “un engaño”, al basar su crecimiento en la llegada de más fondos del modelo de financiación, y por carecer de una “hoja de ruta” para mejorar la vida de los ciudadanos de la Comunidad.

“Me tiene usted despistado: no sé si es vago o muy visionario, porque firma una enmienda a la totalidad que no conoce y que no ha trabajado”, ha reprochado el popular, a quien posteriormente Fernández le ha afeado que hiciera referencias personales hacia su capacidad de trabajo, por lo que le ha reprochado que lea casi íntegramente sus intervenciones.

Por Ávila explica su abstención

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha explicado su abstención a las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de Castilla y León, que ha calificado de “insuficientes y continuistas”, por lo que presentará enmiendas parciales para su modificación.

Pascual ha pedido a los partidos que sustentan al Ejecutivo autonómico que cambien su actitud respecto al año anterior y que se avengan a apoyar las propuestas de su formación.