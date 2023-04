PP y Vox se niegan a descentralizar sedes y entes de Valladolid porque “debilitaría España” y tendría un “coste inasumible”

Sería “un despropósito económico absoluto” por suponer un “coste inasumible” el hecho de trasladar consejerías, sedes o entidades de Valladolid a otras provincias de Castilla y León. Y además “debilitaría a nuestra nave común, que es España”.

Estos dos fueron los argumentos principales esgrimidos por Vox, que cogobierna en la Junta de Castilla y León junto al PP, para rechazar uniendo sus votos la Proposición no de Ley de Unión del Pueblo Leonés (UPL) que pedía hoy en las Cortes autonómicas incrementar la descentralización ante la 'asfixia' que a su juicio supone que todas esas sedes oficiales, entidades y organismos tengan como epicentro casi exclusivo a Valladolid.

La iniciativa, defendida por el lider de UPL y portavoz en el Parlamento autonómico, Luis Mariano Santos, consiguió concitar la totalidad de los votos de todos los demás partidos que no forman parte del Gobierno autonómico, es decir, los de PSOE, el Grupo Mixto que forman parte Ciudadanos, Unidas-Podemos y Por Ávila, así como los de su grupo parlamentario de UPL y Soria ya, hasta sumar 35 apoyos. Pero fueron insuficientes a la suma de 42 de Vox y PP.

El portavoz de este último, Ángel Ibáñez, llegó a cifrar en un total de 42 los entes, sin especificar, que tienen ya su sede fuera de Valladolid y hasta afeó a UPL que ignore que, según relató, una mayoría de ellos están radicados en la provincia leonesa.

Nada de eso convenció a UPL. Antes al contrario, le molestó a Santos. Desde la tribuna, el leonesista aseguró que la actual estructura “no atiende a un reparto equitativo o equilibrado entre las provincias que forman la comunidad,ni tampoco a su naturaleza birregional”.

Por otro lado, Santos quiso dejar claro que su defensa de estos argumentos “no implica que renunciemos a nuestro objetivo, que es formar una comunidad autónoma de la Región Leonesa, formada por León, Zamora y Salamanca”, pero considerando que hasta que llegue la creación de la misma debe acometerse la descentralización en la actual Comunidad, pues “alrededor de la estructura administrativa de Castilla y León se sitúan otros organismos y se generan sinergias que provocan una mayor centralización, con todos los clusters económicos y sectoriales estando ubicados en la ciudad de Valladolid”.

'No' a la birregionalidad

En el debate previo a la votación de rechazo de la PNL, el popular Ibáñez llegó a decir que “la birregionalidad de la Comunidad no existe”, argumentando que “todos los procuradores representamos a todas las provincias”, hasta el punto de que “soy un procurador del pueblo leonés dentro del cuerpo de un burgalés”.

Mientras, por Vox defendió su postura Francisco Javier Carrera Noriega, quien insistió en que “la buena administración no se logra con delirios disgregadores con los que explotar falsos victimismos”, algo de lo que acusó entre otros a UPL, recordando que “centrifugar produce daños irreparables en las naciones”. “Hablar de la Región Leonesa y Castilla la Vieja me retrotrae a épocas medievales”, concluyó irónicamente, al añadir que “no me veo con armadura y lanza en ristre”.