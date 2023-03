La Junta anuncia un “proyecto previo” y sin fechas para que León deje de ser el único Hospital sin más camas de UCI

Dos años y medio después de que el número de camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de todos los hospitales de la red pública de Castilla y León fueran ampliadas, beneficiando así además a la gestión de la crisis del Covid, la promesa de hacer lo mismo en el Hospital de León sigue teniendo fechas muy inciertas por parte de la Junta de Castilla y León.

Era un asunto obligado para conocer novedades aprovechando hoy la visita del consejero de Sanidad al complejo hospitalario de la capital leonesa y Alejandro Vázquez Ramos se limitó a avanzar algunos trámites previos para cumplir con el compromiso adquirido pero a la vez sin poder detallar en modo alguno fechas para convertir esas promesas en realidad.

En concreto, el consejero avanzó que Sanidad procederá “en las próximas semanas”, sin más detalle, a poner en marcha de manera inicial la licitación del proyecto previo, es decir, no el proyecto de obra definitivo que ha de ejecutarse, así como de la dirección de obra para cuando por fin se acometan los trabajos en el Hospital de León que permitan ampliar la zona de UCI y el número actual de camas. Vázquez valoró que ese incierto paso previo “supone un paso importante para contar con un proyecto definitivo de obra y poder seguir dando pasos para poder licitar la obra”.

El consejero insistió en “agilizar en todo lo posible” dicha ampliación, remarcó que se trata de “un proyecto importante” pero no concretó nada más, salvo a la hora de insistir, como desde hace meses de retraso, que esta obra en el caso de León supone “cambiar estructuras hospitalarias que hay que mover de sitio para poder tener una UCI como la que merece la población de León”, lo que implica que “no se puede correr tanto como todos quisiéramos”, lamentó.

Matizó que las adaptaciones que se tienen que llevar a cabo “son muchas”, lo que supone una “elevada complejidad” de una obra que tiene que llevarse a cabo dentro de un Hospital en funcionamiento “afectando lo menos posible al mismo”, lo que hace que sea “un proyecto importante”, para el que “tanto la Gerencia del Caule como la propia Consejería tiene su interés en que se lleve a efecto”.

La ampliación de la UCI y sus camas en el Hospital de León no sólo no se acometió cuando fueron realidad en el resto de centros de la Comunidad, incluido el de El Bierzo, en 2020, sino que se volvió a comprometer otra vez a final de ese año con la cuantía de 16 nuevas camas. No sólo no se materializó sino que en la primavera de 2021 se encadenó otro incumplimiento. Todavía el verano pasado, el propio Vázquez seguía insistiendo en que era irrenunciable, pero sin fecha alguna.

Entre los objetivos para este año del consejero de Sanidad respecto al Hospital de León, Vázquez destacó hoy que el Complejo "siga siendo de referencia dentro de la Comunidad", al tratarse de "más grande" y tener "servicios enormemente potentes". A ello se suma "mejorar la accesibilidad de los pacientes tanto en la lista de espera quirúrgica como en las consultas externas", para lo que resaltó que la Gerencia "está trabajando en ello". También se procederá a la instalación de un nuevo acelerador vial que está a punto de entrar en funcionamiento.