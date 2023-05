El calendario escolar de Castilla y León fija como oficiales al menos cuatro puentes festivos entre 2023 y 2024

Al menos cuatro puentes festivos, algunos de ellos de hasta cinco días, han quedado ya oficialmente fijados en el calendario escolar que ha convertido en oficial la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León con su publicación este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

Tal y como se había planteado inicialmente a los sindicatos, el próximo escolar 2023-2024 en la Comunidad comenzará pronto, en concreto el jueves 7 de septiembre, para todos los alumnos de Infantil, Primaria, Educación Especial y Transición a la Vida Adulta.

Una semana más tarde llegaría el comienzo de las clases para los alumnos de Secundaria, Bachillerato, tanto en régimen ordinario y nocturno, y primer curso de los ciclos formativos de grado básico y segundo curso de Formación Profesional (FP) básica, que arrancarán sus clases el miércoles 13 de septiembre, mientras que los de ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional inicial se incorporarán por su parte el 19 de septiembre.

Finalmente, el día 25 empezarán los que estudien Bachillerato o FP de Grado Superior y Grado Medio a distancia, así como las enseñanzas impartidas en centros y aulas de Educación de Personas Adultas. No será hasta el lunes 2 de octubre iniciarán las clases los alumnos de las enseñanzas artísticas superiores y el primer curso de los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño y las enseñanzas deportivas y las elementales y profesionales de Música y Danza. Dos días después, empezarán su docencia las enseñanzas de idiomas.

Respecto a los festivos finalmente acordados, dentro del año 2023 serán el 12 de octubre, Día dela Hispanidad, el 1 de noviembre, Todos los Santos, y el 6 y el 8 de diciembre, Constitución e Inmaculada, respectivamente. De ellos, el primero y el último formarán puentes festivos para los estudiantes, ya que el 12 de octubre es jueves y a mayores en su calendario la Junta fina el 13 de octubre como 'Día del Docente'; y los 6 y 8 de diciembre caerán en miércoles y viernes y Educación ha situado el 7 de diciembre directamente como 'Puente de la Constitución', que dejará así cinco días.

Los otros dos puentes festivos ya en 2024 incorporarán los días 12 y 13 de febrero, ambos por el Carnaval, y otro más el 23 de abril, Día de la Comunidad, que esta vez sí caerá entre semana, en concreto en martes, y la Junta ya fija el lunes 22 como “Puente del día de Castilla y León”, después de la polémica de que este año Vox impusiera que al caer en domingo no pasara al lunes sino que se cambiara este festivo autonómico por el 25 de julio, día de Santiago Apóstol. Ya deja claro así el Gobierno conservador que esa situación no se repetirá el año próximo. Tan sólo dos festivos nacionales no generarán puente: ni el 1 de noviembre ni el 1 de mayo, porque caen ambos en miércoles.

Faltan las fiestas locales

A esto habrá todavía que añadir posibles puentes que formen los dos días de festivos locales que cada ayuntamiento haya fijado para este año 2023 y lo haga para 2024. Para poner un ejemplo, el 5 de octubre es fiesta local en municipios como León capital o Valverde de La Virgen, que este año cae en jueves pero no hará puente porque el viernes en principio no hay motivo oficial para que se convierta en puente. Tan sólo ocurrirá esto cuando esos festivos locales caigan en lunes o viernes.

Para completar las festividades, las vacaciones de Navidad comprenderán finalmente del sábado 23 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive; mientras que las de Semana Santa serán desde el lunes 25 de marzo (aunque el sábado y domingo 23 y 24 tampoco hay clases) hasta el martes 2 de abril, ambos incluidos también, de modo que se regresa a las aulas el miércoles 3.