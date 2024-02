La protesta del campo siembra León capital y provincia con cerca de un millar de tractores

La segunda gran movilización convocada por el campo leonés sin el aliento de sindicatos agrarios, que es la cuarta sumando dos no autorizadas la semana pasada, sembró este martes de centenares de personas y cientos de tractores las calles del centro de la capital de León.

La ciudad vivió horas de reivindicación protagonizada por una columna de tractores que parecía interminable, cerca un millar según estimaciones oficiales, que recorrió las calles para protagonizar una sonora protesta contra la nueva Política Agraria Común (PAC), para reclamar precios justos, menos trámites administrativos y condiciones favorables de competitividad con productos extranjeros, entre otras reivindicaciones.

“Tenemos que salir a la calle porque este Gobierno lo único que hace es joder al sector primario, que es de lo que vive realmente el país, porque en el momento en el que se vaya a la ruina los demás vamos de cabeza, porque indirectamente vivimos todos de ello. Como no cambien estas políticas de papeleos, de precios y de todo vamos a acabar en la ruina”, señaló uno de los manifestantes, Alberto Franco, a la Agencia Ical.

Añadió que “hay mucha, mucha unión. Toda la gente está consciente de lo que pasa y creo que de esta sí se saque algo. Los sindicatos no pintan nada. Un sindicato subvencionado por el Gobierno va a tirar por el Gobierno; no por el agricultor, que es el que realmente lo necesita. Se parará el tiempo que haga falta, hasta que hagan caso”.

El sonido de bocinas, esquilas y cencerros acompañaron el desfile que se inició -como el pasado viernes- en las inmediaciones del estadio de fútbol, contemplado por muchos viandantes comprensivos, en parte, con los inconvenientes que implica la protesta.

“Me parece que tienen que defender sus derechos, pero los peatones y quienes tienen que ir a trabajar también tienen derechos. Que se manifiesten me parece normal”, señalaba una mujer mientras otra lamentaba no poder coger el autobús y tener que desplazarse a pie hasta su destino, pero añadió: “Soy familia de gente labradora y veo conveniente que miren para ellos”.

La presencia de numerosas comarcas leonesas se dejó sentir en banderas, pancartas y carteles identificativos y con lemas y frases como ‘No nos hacen falta eco-regímenes para cuidar del campo. Llevamos toda la vida haciéndolo’, ‘De lobos, guardas, papeles y prohibiciones; hasta los cojones’, ‘Precios justos ya’, ‘Gobierno de lobos; pueblo de borregos’ o 'A los políticos guillotina, a los lobos estricnina“.

“Las políticas europeas nos perjudican. Se ha cogido bastante fuerza en redes sociales y cuando la gente está harta de todo la unión hace la fuerza”, remarcó desde su tractor otro de los manifestantes.

A pie, una joven ganadera de Villamanín, Yolanda Rodríguez, resumía el sentir de los presentes y la motivación de unas movilizaciones históricas nacidas al margen de las organizaciones sectoriales: “Reivindicamos unos precios justos, que se nos trate dignamente y que no tengamos tanta burocracia y tantas pegas para hacer nuestro trabajo, porque al final pasamos más tiempo entre papeles que entre vacas. El vaso al final se llena; esto ha empezado un poco a lo tonto, en grupos de Whatsapp; nos hemos ido uniendo y es lo bonito de esta vez, que somos nosotros, que no representamos a nadie; nos representamos a nosotros. Esto ha sido una unión entre ganaderos y agricultores porque esta nueva PAC nos asfixia. Es que ya no podemos más”, manifestó.

Apoyos

Todas las peticiones que plantean quedan reflejadas en el manifiesto, dirigido a la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que volvieron a entregar en las sedes de la Junta y la Subdelegación del Gobierno, junto a un listado de 90 ayuntamientos y juntas vecinales y otras 70 empresas y asociaciones que se adhieren a sus reclamaciones.

Algunos alcaldes se sumaron a la marcha, entre ellos, los de Almanza, Javier Santiago, Valdelugueros, Emilio Orejas, ambos del PP, o el de Cabrillanes, Emilio Martínez, de Unión del Pueblo Leonés (UPL), quien expresó su deseo de que la campo no le ocurra lo que le sucedió al sector minero. “Que venía el lobo, venía el lobo y al final vino el lobo, se comió la minería y a la agricultura y a la ganadería le puede pasar lo mismo”, dijo este último.

Pese a la crítica a los sindicatos agrarios, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) reclama el mayor apoyo posible a la tractorada que convoca para este miércoles en Santa María del Páramo y se espera que la movilización, que se desarrollará bajo el lema ‘Nos sobran los motivos’ sea secundada ampliamente por agricultores del entorno y del resto de la provincia.

Hoy, como gesto de apoyo a la manifestación convocada en la capital, numerosos establecimientos comerciales de los pueblos del campo leonés cerraron sus puertas, al tiempo que ayuntamientos y juntas vecinales emitían mensajes de ánimo y respaldo a las peticiones del sector.

Mientras, se mantienen las movilizaciones en puntos estratégicos como la N-120 a su paso por Villadangos del Páramo, donde cada día se concentran para bloquear la salida de camiones del polígono industrial. La presencia de los Cuerpos de Seguridad obliga a levantar esas protestas a pie de carretera de forma intermitente.