Hay nueva reparación del sistema que bloquea aterrizajes en el aeropuerto de León pero no una inversión más segura

El bloqueo que viene sufriendo el aeropuerto de León cuando hay niebla, y que ha obligado a desviar numerosos vuelos a Valladolid, especialmente en el que viajaban los reyes de España la semana pasada a una entrega de premios en la capital leonesa, tiene las horas contadas.

Es lo que asegura el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, que afirmó hoy en rueda de prensa que el aeródromo -situado en La Virgen del Camino- podría volver a la normalidad en pocos días una vez realizada la reparación de su sistema de aproximación ILS, el sistema que permite aterrizar en condiciones de escasa visibilidad, y que llevaba semanas averiado.

El arreglo está hecho, confirmó, incluso “sustituyendo sistemas” para modernizarlo, aunque realmente aún sigue inoperante porque requiere que ahora sea validado por un avión especial, cuyo vuelo se espera para este próximo viernes 19 de enero. Lo que no explicó es que quizá no sea tan fácil, porque otro vuelo igual hace varios días no consiguió su objetivo, según ha podido saber ILEÓN, así como que ese mismo sistema ya se había averiado hace un año de la misma manera y generando el mismo problema que ahora.

Aún así, el líder socialista confió en la inmediata puesta en “total funcionamiento” del ILS, aunque a continuación justificando que este tecnología (instalada en la pista leonesa en el año 2004 tras años de reivindicaciones) no será sustituida por otra mayor y más certera, como la que cuentan aeródromos como el de Villanubla en Valladolid. Porque se considera que la actual permite “una operatividad total” sin necesidad de más inversión.

En la misma rueda de prensa, Cendón auguró también que “en poco tiempo”, pero sin plazo concreto, habrá un primer paso para la reclamada terminal de mercancías del aeródromo leonés, condición que defiende UPL para mantener el pacto con los socialistas en la Diputación. Un primer paso que no detalló pero sí desveló que no llegará de manos del Gobierno central sino de la propia Diputación, a través de una partida en los inminentes presupuestos en forma de “un primer estudio”.

También sin fechas, pero “en muy poco tiempo”, confió en poder anunciar la empresa pública Sepes el inicio de las primeras obras de la Plataforma Logística Intermodal de Torneros, que “será una realidad” y que “avanza en los plazos”, dijo, obviando que esas obras se prometieron públicamente para el año 2023 ya terminado y no han llegado, sin contar con que el proyecto inicial data de 2007, hace 16 años.

También se refirió a la reapertura de la Ruta de la Plata ferroviaria entre Plasencia (Extremadura) y Astorga (León), y al anuncio ministerial de ayer de adjudicar el estudio informativo que debe definir si se reabre o no, en vísperas de una protesta en varias localidades de todo el noroeste español al que darían servicio los trenes de volver a circular. Cendón desvinculó el anuncio ministerial de la protesta y negó que no vaya a llegar a tiempo ese informe de viabilidad, con un plazo máximo de dos años (es decir, para 2026), cuando mucho antes Europa debe decidir si incluir esta inversión entre sus prioridades. Porque por el momento se contempla para el horizonte 2050. “No hay horizontes máximos, nada indica que el estudio no puede tardar menos de dos años o que la línea no esté antes de 2050”, quiso zanjar, confiando en acortar los plazos al máximo.