Faceira reclama normas oficiales para fijar cómo debe ser la bandera de León

La Asociación Cultural Faceira reclama a la Diputación de León y al Ayuntamiento de León normas oficiales para fijar cómo deben ser las banderas y los escudos tanto provinciales como municipales habida cuenta de que “sí existen banderas y escudos oficiosos cuyas configuraciones van variando con el tiempo sin criterios claros”.

La antigüedad del león heráldico como símbolo de León (del reino, de su monarquía, de la región, de la provincia, de la ciudad de León y finalmente del propio pueblo leonés), así como su pervivencia, evolución e incorporación a las banderas y escudos de España y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, “son hechos incuestionables”, aseveran.

“El león heráldico ha representado a León, a lo leonés y a los leoneses durante siglos, por lo que su valor simbólico, patrimonial y afectivo para el pueblo leonés y merece un tratamiento regulatorio riguroso y digno, como el que ya tienen las banderas y escudos de la inmensa mayoría de los municipios y provincias de nuestro país”, subrayan a través de un comunicado.

Por ello, Faceira ha instado a dichas administraciones a que, siguiendo los cauces legales previstos para ello, dicten la normativa que regule la configuración, dimensión, proporción, cromatismo y usos oficiales de la bandera y del escudo provincial y municipal de León, “requiriendo a tal fin los informes que son preceptivos”.

Hace un año que ILEÓN denunció públicamente el caos de la bandera de León, una enseña sin normativa institucional de colores y con un diseño de tradición castellana. La bandera de León no tiene color definido y cada nuevo diseño lo cambia, los leones del escudo son maltratados heráldicamente con crueldad, la Región Leonesa no tiene una enseña oficial ni se la espera y 'La Purpurada' se diseñó en el siglo XX y no coincide con la histórica, que debería ser de paño blanco.