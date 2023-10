La expareja que acosó hasta el suicidio a la leonesa Sara Calleja, condenada en Mallorca a tres años y medio de prisión

El 11 de julio de 2015, la leonesa Sara Calleja, de 51 años, se suicidó en Ibiza a los 51 años, según ella dejó escrito a causa del acoso al que le sometió durante años Christian C., un ciudadano belga que había sido su pareja y al que denunció en vano y hasta la desesperación sin conseguir que esa situación cambiara. “Yo ya no puedo más. Mi vida ya no tiene luz ni esperanza. Christian me robó todo. Él ganó”, explicó para justificar su último acto en la vida.

Tras una batalla judicial de años que han mantenido miembros de su familia, como sus propios hijos, ahora la Audiencia Provincial de Mallorca ha emitido por fin la sentencia tras el juicio celebrado el pasado verano y condena a su expareja a tres años y medio de prisión. Una condena que supone determinar finalmente con hechos probados que el motivo último de la muerte de la leonesa fue el acoso y el maltrato a los que le sometió durante años.

En esta vista, que se ha dilatado numerosas veces, además de otras muchas pruebas se han podido confirmar los muchos mensajes que a pesar de haber roto su relación sentimental Christian C. le seguía enviando, tales como: “Me has desgraciado la vida. No respetas nada, ¿estás en la maldad? Acuérdate de que tarde o temprano pagarás tu cuenta”; “Puedo aparecer en cualquier lugar y momento porque jamás dejaré de amarte, jamás te olvidaré, jamás desaparecerás vayas donde vayas, estés donde estés. Siempre te encontraré”; o “Te odio (...), nunca me rendiré hasta que no hables. O me muero o me meten al talego”.

En detalle, la condena que ahora le impone la Audiencia mallorquina y que publica diariodemallorca.es, le atribuye finalmente cuatro delitos, entre ellos el de maltrato psíquico habitual, coacciones y lesión psíquica, además de quebrantamiento de condena. Y es que el encausado ya había sido objeto de dos condenas previas, por amenazas y por coacciones, a raíz de las cuales no podía comunicarse con su expareja, aunque siguió haciéndolo hasta que ella decidió poner fin a su vida saltando por una ventana.

La petición inicial de la Fiscalía era de 10 años de prisión pero el juez ha tenido en cuenta el atenuante de la dilación en celebrarse la vista, tras numerosos retrasos que han separado ocho años los hechos de esta decisión judicial. También sustenta la rebaja en una alteración psíquica del condenado, ya que sufre un trastorno psicológico. La sentencia, además, establece que deberá pagar una indemnización de 15.000 euros a los hijos de la mujer acosada hasta la muerte.

Ya fue absuelto en León el año 2017

El acusado ha permanecido en todo momento en libertad y además en todos estos años logró librarse de varios procesos judiciales, algunos de ellos también en la provincia de León, que era el lugar donde este hombre viajaba para verla desde Bélgica a pesar de la prohibición de judicial hacerlo. Sin embargo, el último proceso celebrado en la provincia leonesa le absolvió en 2017 por considerar que su caso ya estaba juzgado previamente, y ello tras más dilaciones, entre otra no personándose aduciendo su ingreso en un psiquiátrico.