Los diputados leoneses del PSOE se querellarán por las “injurias y calumnias” que los involucran en la trama ‘Mediador’

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, y la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ambos diputados por la provincia, emitieron este jueves un comunicado en el que anuncian que se querellarán “contra quienes están injuriando y calumniando” en su contra en lo referido al caso Mediador.

La trama, que supuestamente cobraba comisiones por poner en contacto a empresas con administraciones públicas en Canarias, ha sacudido a todo el Grupo Socialista en el Congreso al estar directamente implicado uno de sus diputados, ya dimitido.

En torno a la trama se han vertido informaciones en medios de comunicación y repercusiones en redes sociales en las que han salido a la palestra nombres de parlamentarios socialistas como los leoneses, que han optado por un comunicado para pronunciarse “contra quienes están injuriando y calumniando” en su contra.

Los diputados nacionales leoneses del PSOE afirman estar respaldados por la dirección del grupo parlamentario socialista en el Congreso y aluden a “las difamaciones vertidas acerca de la trama Mediador” y sobre las que quieren desmentir las acusaciones hechas hacia sus personas, entre las que se encuentran su presencia en alguna cena de la citada trama y que recoge algún medio de comunicación y otros comentarios vertidos a través de las redes sociales.

En este sentido, ambos parlamentarios nacionales leoneses “declaran no haber participado ni estar involucrados de ninguna manera en ninguna de las acciones señaladas”, según recoge el comunicado remitido por el PSOE de León.

Tudanca, contra los medios de “extrema derecha”

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, cargó este jueves en Valladolid contra los medios de comunicación de “extrema derecha” que tratan de “hundir” la honorabilidad, la reputación y la vida familiar de algunos diputados socialistas en la supuesta trama de corrupción del caso Mediador.

Tras mantener una reunión con el Consejo de la Juventud de Castilla y León, Tudanca aseguró que los diputados socialistas que han sido relacionados con el caso Mediador tienen “todo” su apoyo. No en vano, dejó claro que es “muy muy muy diferente” asistir a una cena que participar en una trama de corrupción, cobrar o pagar comisiones ilegales o ir a un prostíbulo con empresarios. “No permitiremos que se establezcan causas generales, por lo que a los que hayan hecho todo esto se van ir del PSOE de forma inmediata mientras que al resto, ni una mancha por que son ejemplares y les vamos a defender con uñas y dientes por que no vamos a permitir que se hunda la reputación, la honorabilidad y la vida familiar de diputados que no tienen ninguna implicación”, aseveró.

Criticó la forma de actuar de algunos medios de “extrema derecha”, que ya tienen “muchas” condenas, por injurias, calumnias y difamación, solo tratan de “señalar” a los diputados socialistas, además de “contaminar” y “confundir” a la opinión pública. El secretario autonómico del PSOE recordó que una de las “esencias” de la “extrema derecha” es la difamación, los bulos, el señalamiento sin pruebas, el ruido y el desprestigio de la política y las instituciones. “Estamos viendo lo peor de algunos en la política pero también lo peor de medios de comunicación. Ya basta. No puede ser que se señale, sin rubor y sin pruebas, de forma general, a diputados socialistas, sean de donde sean”, aseveró.

Luis Tudanca calificó, según recogió la Agencia Ical, de “intolerable” todo lo que se va conociendo sobre el caso Mediador, con empresarios del sector ganadero y alimentario en Canarias, pero destacó la lección “muy ejemplar” del PSOE con este supuesto caso de corrupción al expulsar de la formación al implicado, el hasta ahora diputado socialista Juan Bernardo Fuentes. “Esto ocurrirá con cualquiera que estén implicados en cualquier trama de corrupción. No vamos a actuar con medias tintas con estos comportamientos indeseables”, señaló.