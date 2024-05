El divulgador Miguel Ángel Lurueña ofrece una conferencia el jueves en la Universidad de León

El Paraninfo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León acogerá el viernes 21 de mayo a las 12 horas una conferencia impartida por Miguel Ángel Lurueña, egresado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León y divulgador científico, quien hablará de ‘¿qué es comer bien… y por qué hoy parece tan difícil?’ y presentará su último libro ‘Del ultramarinos al hipermercado’.

Miguel Ángel Lurueña es Doctor por la Universidad de Salamanca, Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León, e Ingeniero Técnico Agrícola (Especialidad Industrias Agrarias y Alimentarias) por la Universidad de Salamanca. Actualmente, se dedica principalmente a la divulgación científica y la docencia, siendo una figura destacada en el panorama nacional, y es vocal y miembro fundador de la Asociación de Divulgación Científica de Asturias. Lurueña es conocido por su trabajo en ‘Gominolas de petróleo’, un blog pionero en la divulgación de la ciencia y tecnología de los alimentos en español, que acumuló más de 14 millones de visitas antes de trasladarse a una nueva plataforma web. Además del libro que presentará el próximo viernes, Lurueña también es autor de ‘Que no te líen con la comida’ publicado en 2021.

En ‘Del ultramarinos al hipermercado. Un recorrido por los sabores, recuerdos y costumbres de toda una generación’, Lurueña invita a un viaje nostálgico a través de los sabores y aromas que nos transportan a la infancia: el cocido de la abuela, las lentejas de la madre, los chicles de sandía y los Petit Suisse de fresa. “Solemos decir que ya no se come como antes, y es verdad. Pero se nos olvida que tampoco compramos como antes ni cocinamos como antes. Porque el mundo ya no es como antes. Nuestra relación con la comida ha cambiado enormemente en tan solo cuatro décadas”, explica Lurueña. Este libro se presenta como una guía para alimentarse de forma saludable, disfrutar comiendo y comprar de manera informada y consciente.

La conferencia contará con la participación de Beatriz Robles Martínez, Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León y docente en el Grado de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Isabel I. Robles es responsable del blog beatrizrobles.com y una relevante divulgadora científica a nivel nacional.