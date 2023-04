Piedralba dice "no" a la instalación de una planta de biogás y pide un pleno extraordinario en Santiago Millas.

El crucero de Piedralba se ha convertido al atardecer de este miércoles en una improvisado foro público, donde representantes de todas las familias del pueblo han manifestado el rechazo a que el Ayuntamiento de Santiago Millas arriende dos fincas propiedad de la Fundación Osorio a la empresa Energías Renovables del Bierzo (ERBI), del Grupo Lamelas Viloria, para la construcción de una planta de biogás, que estaría situada a 700 metros del caso urbano y al lado de los pozos de agua de los que se suministra la pedanía.

La reunión convocada por los concejales de UPL del Ayuntamiento de Santiago Millas ha tenido lugar horas después de que el alcalde, Sindo Castro, emitiera un comunicado dando marcha atrás al proyecto del que el regidor no informó en ningún momento a los vecinos y del que tuvieron conocimiento tras el pleno extraordinario del jueves de la semana pasada, en el que tal y como informó Astorga Redacción, el equipo del gobierno del PP aprobaba con sus votos el arriendo de las dos fincas de un total de 10 hectáreas a un precio de 1.200 euros anuales por hectárea. Cabe destacar que los concejales del Ayuntamiento son los patronos de la Fundación Osorio y por tanto los responsables de su gestión.

En el comunicado colocado en el tablón de anuncios del pueblo, Sindo Castro manifiesta que “visto el malestar” de la población de Piedralba, “y en aras, al interés general de los vecinos, ante los posibles residuos y molestias que este proyecto podría generar, procederá a desistir cualquier arrendamiento de parcelas, y tratará de disuadir en la medida de lo posible la implementación de este proyecto en el municipio”.

Los vecinos desconfían del recule del alcalde en el que no zanja de manera rotunda el asunto cuando dice que “tratará de disuadir en la medida de lo posible” la construcción de la planta de generación de gas. Los habitantes del pueblo dudan de la verdadera intención de lo escrito en “ese papel” porque “no vale para nada. No nos fiamos de lo que dice a un mes” para que tengan lugar los comicios municipales, “no sabemos lo que hará después de las elecciones”, manifestaron los reunidos y solicitaron a los concejales de UPL que solicitarán un pleno extraordinario para que quede constancia oficial de que los terrenos de la fundación cultural y educativa no serán arrendados para construir una planta de biogás, “ese papel tiene que refrendarlo el Pleno”, insistieron los vecinos.

El portavoz de UPL, Eugenio López, anunció que solicitará el pleno extraordinario y que se deberá convocar si es pedido por la cuarta parte de los concejales [la Corporación está conformada por cuatro ediles del PP, dos de UPL y uno PSOE]. López indicó que la falta de información por parte del alcalde es una de las consecuencias de “la mayoría absoluta” que ostenta el PP en el Ayuntamiento y del “talante antidemocrático” del que hace gala Sindo Castro que “no ha admitido” las mociones presentadas por el grupo leonesista para su debate y votación en esta legislatura.

Entre los asistentes se encontraba Pepa, la vecina del pueblo a la que la Fundación Osorio tiene arrendadas las mismas dos fincas que el PP ha aprobado alquilar a la empresa del Grupo Lamelas Viloria. Se trata de la parcela número 1 del polígono 513 y la número 55 del polígono 514, hoy cultivadas de colza, “las tengo arrendadas desde la concentración parcelaria” hace ya 25 años, explicó la vecina, quien anunció que “voy a luchar por mis derechos” sobre esas fincas de las que Sindo Castro “me quiere echar desde hace tiempo”, manifestó.

La reunión finalizaba con las palabras de Eugenio López indicando que proyectos de este tipo, como el de la planta de biogás, “no salen adelante si los ciudadanos no quieren”. Y eso es lo que ha manifestado el pueblo de Piedralba a escasos metros del caserón de la Fundación Osorio.