La tendencia de los tatuajes a lo largo de la historia y su popularidad en la actualidad

El 17 de julio surgió la tendencia de celebrar el Día de los Tatuajes. Una moda permanente que cada vez cuenta con más adeptos. Muchos leoneses comparten la pasión por la tinta dibujando en su cuerpo símbolos personales, algunos de ellos vinculados con la tierrina.

El significado histórico de los tatuajes

Los tatuajes, una forma de arte corporal que ha existido durante milenios, han experimentado un aumento significativo en popularidad en los últimos tiempos. Desde antiguas culturas tribales hasta las subculturas modernas, los tatuajes han sido utilizados como expresión personal, símbolos de estatus, representaciones artísticas y mucho más. A medida que exploramos la tendencia de tatuarse, es importante comprender su significado histórico y su conexión.

Se han encontrado restos momificados con tatuajes en antiguas culturas egipcias y sudamericanas, entorno al año 2160 a.C., demostrando que esta forma de arte corporal tiene raíces milenarias. A lo largo de los siglos, los tatuajes han sido utilizados en diferentes culturas para diversos propósitos, como rituales religiosos, marcas tribales, símbolos de protección y adornos estéticos.

En la sociedad contemporánea, los tatuajes se han convertido en una forma de expresión personal. Las personas eligen tatuarse para transmitir su identidad, valores, creencias y experiencias. Además, los avances en la tecnología y la popularidad de los tatuajes entre las celebridades han contribuido a la creciente aceptación y normalización de los mismos en la sociedad.

El proceso para hacerse un tatuaje

Hacerse un tatuaje implica un proceso que debe ser realizado por un profesional experimentado para garantizar la seguridad y el resultado deseado. Antes de realizar el tatuaje, es importante programar una consulta con un tatuador profesional. Durante esta reunión, se discutirán los diseños, ubicación, tamaño y colores del tatuaje. El tatuador también puede proporcionar consejos sobre la viabilidad del diseño y la elección de la ubicación.

Una vez que se haya seleccionado el diseño y la ubicación, el tatuador preparará el área de la piel donde se realizará el tatuaje. Esto implica limpiar y desinfectar la piel, así como afeitarse el vello si es necesario. El tatuador transferirá el diseño al área de la piel utilizando una plantilla o dibujándolo directamente con tinta. Esto permitirá al cliente visualizar cómo se verá el tatuaje antes de que se realice de manera permanente.

Una vez que se haya transferido el diseño, el tatuador comenzará a tatuar utilizando una máquina de tatuaje eléctrica. La aguja de la máquina depositará tinta en la piel, creando el diseño deseado. Durante este proceso, es importante mantener una posición estable y relajada para garantizar un resultado preciso. Después de completar el tatuaje, el tatuador limpiará el área y aplicará una capa de pomada curativa. También proporcionará instrucciones detalladas sobre los cuidados posteriores.

Los cuidados necesarios de un tatuaje

Las indicaciones que dará el tatuador son sencillas, pero muy importante que se sigan al pie de la letra para evitar problemas y poder lucir un tatuaje perfecto.

Mantener el vendaje inicial durante al menos unas horas después de hacerse el tatuaje.

Lavar el tatuaje suavemente con agua tibia y jabón neutro, evitando frotar o raspar el área.

Aplicar una crema o loción recomendada por el tatuador para mantener el tatuaje hidratado y favorecer la cicatrización.

Evitar exponer el tatuaje al sol directo y evitar nadar en piscinas o jacuzzis durante la fase de curación.

No rascar ni pelar la piel del tatuaje, ya que esto puede causar infecciones y dañar el diseño.

Consultar con un médico si se presentan signos de infección, como enrojecimiento excesivo, hinchazón, supuración o fiebre.

Los artistas

Samarcanda

En Samarcanda como espacio de venta llevan trabajando alrededor de 40 años, pero hace unos 20 Alberto Villán se lanzó al mundo de los tatuajes haciendo varios cursos (tatuaje, piercing e higiénicos sanitarios). Comenzó primero en un local de Dr. Fleming y desde hace casi 18 años en el acceso al Barrio Húmedo, en la C/Varillas, 8. Y punto estratégico, donde han pasado muchos tatuajes por sus manos porque aseguran que a los leoneses les gusta tatuarse. “Vienen desde adolescentes (si son menores con permiso materno/paterno) hasta ‘jóvenes’ de edad bastante avanzada. El más mayor rondaba los 80 años”, comentan.

Y en un rango tan grande de edades, y a pesar de las tendencias, nos trasladan que ahora mismo no hay un diseño que prevalezca sobre otros. “Hace unos años eran las letras en chino, maoríes, biomecánicos… Pero ahora el abanico se ha abierto a muchos campos: calaveras, flores, nombres, mariposas, dragones, leones, lobos, recuerdo a personas que se han ido, homenaje a personas que acaban de nacer...”, enumeran.

Y aunque no haya una tendencia en un diseño concreto, lo que sí se lleva mucho son los tatuajes de pareja o de varios o familiares, en este caso suelen ser cosas pequeñas como símbolo de unión entre las personas implicadas. Comentan que lo que también trabajan mucho en los ‘cover’, es decir, tatuar nuevos diseños sobre otros hechos previamente. “Para tapar nombres, tatuajes en ‘malas condiciones’ o diseños que ya no gustan”, detallan. Así que para no llegar a ese punto es muy recomendable tener presente un consejo que dan: “Un tatuaje es para siempre, ¿estás seguro de lo que quieres hacerte?”, lo preguntan cuando la zona es muy visible (cuello, cara o manos).

Golden Bee Gallery Tattoo

Óscar y Natalia llevan 10 años en el mundo del tattoo pasando por Suiza, Los Ángeles... Hasta asentarse en su ciudad natal Golden Bee Gallery Tattoo. “Cuando tomamos la decisión, llegó la pandemia y retraso unos meses la apertura del estudio. A pesar de todas las restricciones que hubo el primer año de nuestro negocio, no perdimos la ilusión y seguimos luchando por cumplir nuestro sueño en nuestra ciudad”, trasladan agradeciendo a sus clientes la confianza para hacer posible que el 1 de octubre celebren tres años en León.

El equipo está formado por artistas residentes y artistas invitados que se desplazan de distintas zonas de España para compartir su pasión por el arte y disfrutar de unos días por la ciudad. “Los leones suelen tatuarse leones, la catedral, paisajes de la zona... En estos años, también, nos ha sorprendido que muchos Erasmus se llevan un recuerdo de la ciudad en su piel, suelen elegir la silueta de la catedral. Nos gusta saber que una parte de la ciudad sigue viajando por el mundo”, comparten.

Y nos insisten en que lo más importante a la hora de decidir tatuarte es hacerlo en un sitio que cumpla con todas las medidas higiénicas, que puedan asesorar, conocer el estilo del tatuador que se elija y que se disfrute del momento.

Los estilos más destacados

Existen diferentes estilos de tatuajes, cada uno con sus características distintivas.

‘Blackwork’: Este estilo se realiza exclusivamente con tinta negra y se enfoca en crear sombras, líneas y efectos mediante el contraste de luces y sombras.

Tradicional u ‘Old School’: También conocido como tatuaje tradicional americano, este estilo se caracteriza por sus diseños clásicos que suelen incluir flores, animales y otros elementos icónicos con líneas gruesas y colores sólidos.

Neotradicional o ‘New School’: Una evolución del estilo tradicional, el neotradicional combina trazos gruesos y finos con una paleta de colores más amplia. Los diseños a menudo incluyen flores y otros ornamentos de fondo.

Acuarela: Inspirado en las pinturas al agua, este estilo busca recrear en la piel las luces y sombras características de las acuarelas en papel. Se caracteriza por colores vibrantes y difuminados.

‘Dotwork’ o puntilista: Este estilo utiliza puntos para crear diseños, sombras y colores. Se basa en la precisión y la paciencia para lograr un efecto visual único.

Negro y gris: Combina los estilos de blackwork y acuarela, utilizando principalmente colores en tonos de negro y gris para crear diseños detallados y realistas.

Japonés Tradicional y ‘Neo Japonés’: Estos estilos se inspiran en la cultura japonesa y su arte tradicional. Incluyen diseños de peces, dragones, geishas, samuráis y otros elementos característicos, con un enfoque en la simetría y la narrativa visual.

Tribal: Basado en símbolos tribales y étnicos, este estilo se caracteriza por patrones geométricos y líneas abstractas que representan la conexión con la herencia cultural.

Gótico: Inspirado en el cine de terror clásico y la estética oscura, los tatuajes góticos suelen presentar diseños en colores rojo y negro. Calaveras, rosas con sangre y castillos son algunos de los elementos comunes en este estilo.

Cabe destacar que esta lista es solo una muestra de los estilos de tatuajes disponibles, y cada tatuador puede tener su propio enfoque creativo y estilo único.