Había una vez… DOS circos leoneses

Promovido por la Federation Mondiale du Cirque el Día Mundial del Circo se celebra el tercer sábado del mes de abril para reconocer, preservar y promover el valor del circo y su aportación cultural desde hace 3.000 años, donde datan pinturas con personas contorsionistas.

Bajo la carpa

El circo adquirió mayor popularidad en la Edad Media, donde la gente podía disfrutar de espectáculos bufonescos, pero que representaba ciertos riesgos para sus organizadores. Fue durante el Renacimiento que estas compañías pudieron funcionar con mayor seguridad y de manera legal.

A mediados del siglo XVIII tuvo mayor auge y se asentaron las bases del circo moderno. Fue cuando se empezó a mostrar otras representaciones como acrobacias y bailarines y para darle un toque de humor, se introdujo la figura del payaso. A principios del siglo XIX se incluyeron los ‘Espectáculos Fenómenos’, con personas con alguna deformidad, como fue el caso del ‘Hombre elefante’.

Pero en nuestros días, por suerte, el concepto ha cambiado y no se emplean personas con malformaciones ni animales. El circo es una muestra de destreza y habilidad, donde los artistas demuestran su valentía y su talento en una variedad de actos impresionantes. Desde acróbatas que realizan saltos y piruetas en el aire, hasta payasos que hacen reír a los espectadores con sus ocurrencias, ofrece una experiencia única para todos los gustos.

Pero el circo no solo es una muestra de habilidad, también es un espectáculo lleno de magia y emociones. Las luces, la música y los colores crean un ambiente mágico que transporta al espectador a un mundo de fantasía. Los actos de los artistas generan una gran emoción en los espectadores, que se ven inmersos en un torbellino de sentimientos.

Además, el circo ha evolucionado para incluir nuevas tecnologías y elementos que lo hacen aún más espectacular. Los efectos especiales, la iluminación y la música en vivo crean un ambiente de ensueño que transporta al espectador a un mundo de fantasía.

Sobre el escenario

La Pequeña Victoria Cen

La Pequeña Victoria Cen es una compañía leonesa compuesta en 2013 por Pablo Parra Martínez, Elena Cennerelli y Miguel Angel Barreto Valencia. “Hemos trabajado siempre en propuestas escénicas que, partiendo del circo como técnica principal, lo fusionan con diferentes lenguajes y otras artes”, explican.

Sus representaciones, habitualmente, son en formato pequeño, de calle adaptable a sala, sin texto o con muy poco texto y de unos 50 minutos de duración. Y siempre pensados para todos los públicos. Para crearlos no se inspiran directamente en nadie porque, como ellos mismos afirman, “la inspiración es un concepto gaseoso: está en todas partes, pero es difícil de agarrar”, pero no pierden de vista a sus referentes como Manuel Alcántara, Rasposo, Eia…

Una fusión que ha cautivado al público, ya que desde su primer montaje han ido obteniendo varios reconocimientos. ‘TrioDedós’, fue estrenado oficialmente en el III Festival Internacional de Circo de Castilla y León ‘Cir&Co’ 2015 (Ávila) y obtuvo el Premio del Público en el Milano Clown Festival 2017 (Milán, Italia). Y su segundo trabajo, ‘Gigante’, estrenado en 2016 en Umore Azoka, ha recorrido escenarios de toda España, Portugal y República de Corea, ha recibido el Premio Especial UNIA en el Festival Circada de Sevilla.

Actualmente, se encuentran en plena fase de gira y promoción de su tercer montaje: ‘Disculpa si te presento como que no te conozco’. Se trata de un espectáculo de circo contemporáneo fruto del trabajo colectivo y la colaboración de grandes artistas y estupendos profesionales. Mencionan a todos los que lo han hecho posible, “profesionales de la talla de J.S. (Javier Ordás y Sergio González), Chefa Alonso e Israel Quintana con la música, Sara Pérez Alonso con el vestuario, Alejandro Sáenz de Miera y Salvadora Piles con la escenografía, Raúl Diez y Herminio González con el diseño de iluminación, Javier R. de la Varga con el apoyo en la técnica teatral, todo bajo la dirección artística de Eva Luna García-Mauriño Suárez y la mirada estética de Elena Cennerelli”. No es difícil de augurar que con el talento que se ha involucrado y la trayectoria de la compañía este nuevo espectáculo dará mucho de qué hablar.

Un ejemplo palpable de que “el circuito cultural de León es muy rico y activo, a pesar de su precariedad económica. Gracias al apoyo mutuo y al institucional es relativamente sencillo sacar adelante proyectos. Lo más difícil es llegar a vivir de ello, pero con mucho tesón se puede conseguir”, ratifican.

Cirk About It

Por su parte, Cirk About It S. Coop. comienza a funcionar en 2017, pero la compañía se funda en 2013, tras pasar los tres componentes -David, Laura y Miguel- por varias experiencias en diferentes formaciones. “Nuestros espectáculos se caracterizan por tener un alto componente técnico, con disciplinas que físicamente son bastante exigentes, combinándose todo ello con el humor como el hilo conductor de nuestras escenas”, explican. En estos años crean varios espectáculos de pequeño formato que se mueven sobre todo por la provincia de León, aunque siempre con la mente puesta en la creación de algo más grande.

“Es así que en 2014 ganamos el Off del Festival Circada de Sevilla con una pieza corta ‘Tres al cubo’, con la que conseguimos magníficas críticas”, nos cuentan su primer éxito, con el que pudieron desarrollar durante un año el siguiente proyecto ‘El Apartamento’. Trabajo con el que también con el que también obtuvieron diversos reconocimientos. “El Premio del público al Mejor Espectáculo de calle en la XIX Feria de Teatro de Castilla y León, el Premio del Público al Mejor Espectáculo en el Festival Internacional de circo de Haría y en febrero de 2017 recibimos el Premio al Mejor Espectáculo de calle en la Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas de Gijón (FETEN)”, enumeran. Todo ello supone para la compañía un salto importante en cuanto a visibilidad y reconocimiento más allá de sus márgenes geográficos.

Entre 2019 y 2021 la compañía pasa por una época llena de sobre saltos, tanto buenas como malas noticias, el embarazo de Laura, lesiones varias y pandemia, pero la unidad del grupo y las ganas de seguir apostando por el circo hacen que saquen ‘Un día de cine’, un espectáculo que han llevado a la Feria de ciudad Rodrigo y FETEN entre otros. Pero es un 2022 cuando vuelven con fuerza con su espectáculo ‘Loop’, presente en ferias y festivales de gran renombre dentro del panorama nacional como Umore Azoka en Leioa, Circada en Sevilla, FETEN en Gijón, Feria de Teatro en Ciudad Rodrigo, etc.

Todas las experiencias que han ido acumulando a lo largo de los años las han ido orientando en cada uno de sus espectáculos de manera que, si bien todos son únicos, todos tienen esa seña de identidad que les caracteriza como compañía. Además, como personas consumidoras de cultura, lo que ven y sienten cuando están disfrutando del arte les influye de una manera u otra. “Sin querer, cuando pasa cierto tiempo después de haber visto algo, puede suceder que lo metas en un cajón lejano de tu ser o que, por el contrario, lo rememores, lo compartas y lo vuelvas a disfrutar gracias al recuerdo. Cuando esto sucede, es muy probable que aquello que vimos, sirva de inspiración a la hora de afrontar nuestras creaciones”, comentan sobre su proceso de creación.

Normalmente, trabajan a través de redes o circuitos escénicos diseñados para dar a conocer el tipo de trabajo que realizan, “pero en ocasiones el boca a boca, o el que te vean actuando, hace que entres en contacto con lugares o personas concretas que programan externas a estas redes”, afirman. Y confiesan que, aunque León les unió y están encantados con las comodidades de la ciudad -donde tienen su propio espacio de ensayo-, su profesión no deja de ser un poco nómada, se desplazan de aquí para allá para mostrar los espectáculos. “Conocemos lugares que elaboran estrategias para dar una cobertura más amplia a compañías locales y quizás si echamos en falta poder trabajar más en nuestro entorno más cercano”, demandan.

Detrás de los focos

Cirk About It

David se formó en la Escuela de Circo Rogelio Rivel, mientras que por su parte Laura y Miguel se licenciaron en la Facultad de Educación Física de León. Tres artistas, cada uno con diferentes experiencias escénicas, de estudios y por supuesto vitales. “Llevamos muchos años trabajando juntos y eso se nota en la complicidad que tenemos a la hora de crear, consiguiendo que tengamos una visión de conjunto parecida. Si bien, los diferentes aspectos que cada uno aporta, ofrecen una gran diversidad a las escenas ayudando a enriquecer tanto el proceso de trabajo como el resultado final que se muestra”, se definen.

Sería muy idílico decir que Imaginamos que Cirk About It se creó por un sueño de infancia, pero sus integrantes desmienten este tópico. “Pertenecemos a una generación que ha conocido el circo como una posibilidad de futuro dentro de las artes escénicas en vivo que nada tiene que ver con la historia que se conoce del circo. De esta manera nuestra pasión por esta forma de vida llega pasada la niñez. Creemos que los tres somos personas que nos gusta jugar por jugar y el circo, aunque sea muy exigente en todos los sentidos, te permite poder seguir jugando estés donde estés y tengas la edad que tengas.”, confiesan. Ya sea por disponer de las habilidades adecuadas o por casualidad y a base de constancia aseguran que puedes acabar dedicándote plenamente al circo.

La Pequeña Victoria Cen

Un arte escénica que supone mucho esfuerzo que, a su vez, supone mucha pasión, por lo que desde La Pequeña Victoria Cen dejan claro que ser circense es una vocación que más que elegirlo “fue más sentirlo. A título personal, soy consciente de haber elegido hacer circo, pero de una forma más emocional que racional: Más que una elección fue una llamada de la naturaleza”.

Pero la pasión no es suficiente, cada uno de los integrantes de La Pequeña Victoria Cen se ha formado con cursos y talleres en Madrid, Bilbao, Bogotá (Colombia), Macerata (Italia), Bristol (Reino Unido), Ribeirão Preto (Brasil), etc. “Hay muchos lugares y oportunidades para la formación, pero también hay que buscar mucho para encontrar lo que necesitas o deseas, ya que el abanico de disciplinas y estilos en circo es infinito”, aseguran.

Delante del público

La Pequeña Victoria Cen

Forman parte de la Asociación de Profesionales de Circo de Castilla y León, la CCLAP, desde ella participaran de modo simbólico en alguna acción para celebrar su día. Aunque, la compañía tiene claro cómo quiere festejarlo, “¿Qué mejor manera de celebrar el día del circo que tener una función?”. Sígueles por las redes sociales para seguirles la pista.

Cirk About It

Mientras que Cirk About it este año lo celebran actuando con ‘El Apartamento’ en el Teatro principal de Burgos, aunque, al igual que sus compañeros, este año están de aniversario de su primera década como compañías. La primera de muchas, seguro. “El circo es nuestra pasión y sabemos que el más difícil todavía nos impulsa a completar una carrera de fondo y no de velocidad. Con muchas ganas de seguir sumando anécdotas”, dicen orgullosos.