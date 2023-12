El PP arrebata a la UPL la Alcaldía de Villamañán con una moción de censura

El Popular Marcos Fernández es el nuevo alcalde de Villamañán tras salir adelante esta mañana una moción de censura que arrebata al alcalde leonesista Higinio García el bastón de mando.

Según informó de cómo se desarrolló el pleno de censura Radio León, el Partido Popular asume la alcaldía de Villamañán mediante un pacto con Neftalí Fernández, un concejal tránsfuga del PSOE, provocando la expulsión de este último del grupo socialista por parte de la dirección provincial del partido; pero al no ser afiliado no se le puede echar del partido. A pesar de la oposición interna, el PP ha logrado desplazar a la Unión del Pueblo Leonés (UPL) de la alcaldía, la cual estaba en manos de Higinio Vázquez desde 2015 y contaba con el respaldo de los dos concejales socialistas desde mayo.

Neftalí Fernández, quien justificó la moción alegando una supuesta mala gestión municipal, no quiso hacer comentarios a los medios. En respuesta, el exalcalde Higinio Vázquez destacó su salida del consistorio con un superávit de 600.000 euros y diversos proyectos empresariales en desarrollo.

El nuevo alcalde, Marcos Fernández, del Partido Popular, asegura que la moción no responde a intereses políticos, sino a la necesidad de transformar la gestión municipal. La sesión, marcada por la tensión habitual en este tipo de plenos, se llevó a cabo en un salón repleto con representantes de las direcciones provinciales de PP y PSOE, pero sin presencia de la UPL. Cabe destacar que, de manera curiosa, el propio tránsfuga Neftalí Fernández, como concejal de mayor edad, presidió la sesión

La moción de censura contra el alcalde leonesista de Villamañán se firmó tan solo seis meses después de las elecciones municipales. El leonesista Higinio García gobernaba gracias a un acuerdo con el PSOE, a pesar de que el PP fue el partido más votado en las urnas.

Las alarmas empezaron a sonar con la dimisión del teniente alcalde del PSOE y se confirmaron los peores presagios con la moción de censura registrada oficialmente en el Ayuntamiento el viernes 24. La misma está refrendada por cinco de los nueve concejales que conforman la corporación municipal, los cuatro del PP y uno del PSOE.

El Partido Popular liderado por Marcos Fernández consiguió cuatro ediles en las elecciones de mayo frente a los tres de UPL que se alzó con la Alcaldía con los dos ediles del PSOE. El abandono de uno de los socialistas del equipo de Gobierno ha dinamitado el pacto y deja en el aire la situación que previsiblemente dará un vuelco si la moción de censura sale adelante.

La próxima moción de censura, la semana que viene en Soto de la Vega

En el Ayuntamiento de Soto de la Vega, los Grupos Municipales del Partido Popular y Ciudadanos también han unido fuerzas para presentar una moción de censura dirigida al actual equipo de Gobierno liderado por el Partido Socialista, bajo la alcaldía de Máximo Pérez.

Sorpresivamente, la Unión del Pueblo Leonés ha decidido respaldar la moción de censura, ofreciendo su apoyo sin condiciones para “brindar estabilidad al Ayuntamiento”. Aunque han dejado claro que no buscan integrarse en el equipo de Gobierno ni solicitar contraprestaciones, la Unión del Pueblo Leonés ha responsabilizado al Partido Socialista de la situación actual. Les acusan de no adaptarse a la pérdida de la mayoría absoluta, de no gestionar de manera eficiente el pacto existente y de no explorar otras posibilidades de gobernanza.

Este inesperado pacto entre el Partido Popular, Ciudadanos y el respaldo de la Unión del Pueblo Leonés configura un escenario político en Soto de la Vega lleno de tensiones y anticipa cambios inminentes en el Gobierno municipal.