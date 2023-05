Sorpresa en Cistierna: mayoría absoluta de la UPL desalojando al socialista Sen tras 20 años en el poder

Sorpresa esperada en Cistierna. El votar contra la moción de la autonomía leonesa en la capital de la comarca de la Montaña Oriental puede acabar con veinte años de Alcaldía del socialista Nicanor Sen... y aunque nadie lo creyera, aupar a la UPL por primera vez a la Alcaldía.

El resultado al final del escrutinio es que la Unión del Pueblo Leonés consigue la mayoría absoluta con 6 concejales. Mientras que los socialistas de Sen recibirían un sonoro correctivo y se desplomarian y quedarían con tres, justo la mitad. En la tercera posición el PP, con los dos concejales restantes. Cistierna Activa y Ciudadanos no consiguen representación por no haberse presentado y Vox, que sí lo hizo, no sacó ni 55 votos (53). A la UPL le votaron 896 personas, el 48,72% del total.

El PSOE ganó en Cistierna las elecciones municipales en 2019 con 6 concejales y el 48,35% del voto logrando la mayoría absoluta con la que ha gobernado el alcalde socialista Nicanor Sen estos cuatro años. El PP se sitúa en segundo lugar con dos ediles y el 14,64% , mientras que Cistierna Activa, UPL y Ciudadanos obtienen uno cada uno, con el 100% escrutado.

En las anteriores elecciones de 2015 consiguió 988 votos, siendo la lista más votada en el municipio y obteniendo un total de 7 concejales. En segundo lugar, el PP alcanzó 496 votos y 4 concejales. Sen lleva siendo alcalde desde 2003.