Poder hablar de lo leonés en el Parlamento

Desde el advenimiento de la democracia, esa que decimos nos hemos dado los españoles, intentamos tener voz en el parlamento nacional, voz leonesista, se entiende, dado que aquellos de León que en los partidos de ámbito nacional acuden a los comicios llevan incorporado a su oficio la premisa del acatamiento partidista, a sabiendas de que en el tema autonómico les exigirán, entre otras cosas, que se olviden de los sentires del pueblo leonés. Sentires que llevan el grado de derechos constitucionales, y se vulneran.

Por supuesto, esto mismo ocurre en el parlamento autonómico del ente al que nos adscribieron a fortiori. Donde, además, nos topamos con los intereses espurios castellanos. Pero ahí sí hemos conseguido tener voz. UPL se ha dejado oír, lo malo es que nuestros propios convecinos políticos leoneses, aferrados por el partidismo citado, son los primeros detractores de todo lo que allí se ha venido exponiendo.

Creo que en el hemiciclo autonómico, entre nuestros procuradores leonesistas, ha habido de todo, no es cuestión de negarles que hayan hecho esfuerzos importantes, con graves errores iniciales, que no es necesario destacar hoy, y hayamos mejorado en actuación parlamentaria hasta llegar a la circunstancia actual, donde, bien compenetrados, nuestros tres procuradores, con la veteranía de Luis Mariano, se ha mostrado el “saber estar” (en su papel reivindicativo) de Alicia Gallego y José Ramón García, y por supuesto haber conseguido vender mejor, como útil, el trabajo allí desarrollado.

Sorpresivamente el presidente Sánchez, anuncia elecciones Generales. UPL, sus dirigentes y el Consejo General apoyando, han decidido presentarse a ellas, pues reina una euforia ponderada, dada la pasada cosecha de votos. Luego es de pura lógica aprovechar la coyuntura para conseguir llevar voces leonesistas al parlamento nacional. Flota en el ambiente que, entre los leoneses, está revitalizada la conciencia del grave peligro de extinción, dentro de éste se halla, por supuesto, el “bienestar social” que demandamos, y que nos lo estamos dejando arrebatar, entre negaciones, olvidos y conveniencias ajenas.

UPL, voz política leonesista, con nuestro empuje popular puede conseguir ocupar al menos un escaño nacional, con alguien que sea portador de los sentires aludidos y dejar bien claro que León, región, existe y demanda este estatus bien diferenciado.

Han anunciado por los medios que hay, al menos, tres candidatos para encabezar la lista al parlamento nacional. Y se confirma. De dos de ellos, muy a mi pesar, he de reconocer que sé muy poco, más allá del nombre y de cierta actividad política que han desarrollado. Les pido disculpas, trataré de subsanarlo. No así sobre el tercero, al que, además de conocerlo personalmente, vengo siguiendo desde nuestra etapa bastantes años atrás en UPL, a Javier Callado Cobo. Nada tiene que demostrar a estas alturas sobre su conocimiento de lo leonés, nuestra cultura, economía y vicisitudes. Por supuesto, tiene sus ideas muy válidas sobre el modo de actuar y defendernos.

Y hete ahí que, estudiadas las propuestas de los tres candidatos al parlamento nacional por UPL, los componentes del órgano competente que ya he citado, no estima, en votos, como el elegible, cito a Callado, pero se le considera y reconoce su valía y gran aportación al movimiento político leonesista, pidiéndole que encabece la lista de senadores. ¡¡¡Y acepta!!! Esto, he de decirlo, lo recibo como muy buena noticia. Su pujanza se ha de notar. Con él se abre un gran aliciente para el Senado, una muy interesante Cámara para lo autonómico. ¡Y lo hará con rigor documentado, si le damos oportunidad en votos!

Felicito a ambos: Miguel Ángel Díaz Cano y Javier Callado Cobo, en un “tanto monta” sincero, por ser postulados. Veo esperanzadores resultados en busca de la autonomía que nos corresponde a los leoneses.