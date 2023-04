La Asociación de Colegios Profesionales de León, a la clase política leonesa

Por medio de esta tribuna, desde la Asociación de Colegios Profesionales de León (ColproLeón) queremos expresar la perplejidad, descontento y absoluta sensación de decepción que nos deja la actitud de la clase política de esta provincia, que no sólo se muestra incapaz de mantener altura de miras y alcanzar acuerdos para desbloquear proyectos, infraestructuras y planes de interés para León sino que ahora además rehúye su presencia en los encuentros de trabajo y debates cara a cara que promueve esta organización.

Si un colectivo profesional tan numeroso como el nuestro se ve inmerso en este cabreo generalizado, sólo nos queda lanzar una pregunta a los políticos de esta tierra: ¿qué debe hacer el ciudadano para que ustedes den la cara y nos traten con respeto?

De nada han servido las reiteradas comunicaciones que desde ColproLeón se les han hecho llegar, con semanas de antelación, a las formaciones políticas de PP, PSOE y Vox para confirmar su asistencia a la Jornada de Trabajo prevista para este miércoles 19 de abril, que finalmente, y con gran decepción por nuestra parte, tuvo que ser suspendida.

Entendemos que estos debates políticos, y más en plena época electoral, a ustedes les resulten incómodos, porque son abiertos al público, porque de su resultado se da cuenta a los medios de comunicación y porque, en definitiva, es la hora de retratarse y de concretar lo que se ha cumplido y lo que no. Pero también entendemos que forma parte de su obligado cometido como representantes públicos.

Aceptamos también, aunque no nos sirvan, las variadas argumentaciones que nos han dado ustedes pocas horas antes del debate y tras semanas de ninguneo: en el caso de Vox, que Madrid sólo permite enviar a un diputado a estos quehaceres y que estaba ocupado; en el caso del PSOE, partido que siempre ha enviado a su máximo responsable provincial, alegó que habiendo Pleno en Cortes no podía ir su portavoz; en el caso del PP, estamos esperando aún escuchar sus motivos… Creemos que bien nos merecíamos de todos ellos una respuesta en tiempo y forma, una oportunidad para ajustar agendas y no este desaire que obligó a la suspensión. Entendemos que es lo que ustedes buscaban.

En este debate se iban a abordar varios asuntos de calado para la provincia:

- Circunvalación de León (análisis de la situación actual del proyecto, propuestas y plazos).

- Variante de Pajares y los problemas ocasionados en la cuenca leonesa por estas obras

- Peaje de la autopista León-Astorga

- Autovía Ponferrada-Orense

- Revisión y análisis de los temas tratados en la Jornada de trabajo anterior, celebrada en enero: Feve, autovía León-Braganza y situación de las UCI y los consultorios médicos.

La ausencia de las formaciones políticas leonesas esta semana en el debate de ColproLeón no fue unánime. Por eso, agradecemos expresamente a UPL, Ciudadanos y Podemos, los otros 3 partidos políticos que también forman parte siempre de estos encuentros, su confirmación de asistencia a esta cita.

En un colectivo tan amplio como ColproLeón, el signo político de nuestros colegiados es de lo más variado. De ahí que sea fácil y a la vez terriblemente difícil abordar un comunicado como este en el que, a la postre, tenemos que afear la conducta de los tres únicos partidos con representación nacional que tenemos en León.

Muchos ya sabéis que en ColproLeón representamos a un colectivo de más de 20.000 profesionales. Somos 25 Colegios provinciales que dan voz a un amplio segmento de la sociedad. Abogados, ingenieros, gestores, sanitarios… Formados aquí y fuera de nuestras fronteras, con experiencia en nuestros sectores, con capacidad de análisis y decididos a unirnos en una sola voz para que León se convierta en un lugar donde nacer y también donde elegir quedarse.

No sólo como profesionales de nuestros sectores, sino como ciudadanos, buscamos defender el talento, frenar el exilio obligado de nuestros jóvenes y promover industrias, equipamiento, infraestructuras y proyectos viables para nuestra tierra. Cuando dimos inicio a estos Encuentros de trabajo con las formaciones políticas lo hicimos con el firme convencimiento de que necesitamos aunar esfuerzos, despojarnos de etiquetas y remar en el mismo sentido. A día de hoy, seguimos pensando lo mismo. Y esperamos que nuestros representantes políticos, ahora embarcados en una ‘batalla’ electoral que nos hace invisibles a sus ojos, retomen el pulso de lo único verdadero que tienen: el ciudadano. Les esperamos en la próxima convocatoria de una Jornada de trabajo de ColproLeón.