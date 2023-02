Un año de unos resultados históricos

El 13 de febrero del año pasado los leoneses y los castellanos acudimos a las urnas en las primeras elecciones autonómicas de esta comunidad en la que, por desgracia, nos ha tocado vivir, que no se han celebrado conjuntamente con las elecciones municipales, y también por primera vez en la historia de nuestra democracia Unión del Pueblo Leonés dobló el número de votantes con respecto de las anteriores elecciones autonómicas obteniendo la victoria, por encima de partidos nacionales como Partido Popular y PSOE en León capital, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Valverde de la Virgen y todo el alfoz de la capital, así como en la montaña Leonesa y en muchas localidades imponiéndose la candidatura a las Cortes de Unión del Pueblo Leonés en 40 municipios de la provincia, lo cual supone que los leoneses han tomado conciencia de que permanecer en esta comunidad autónoma es una auténtica desgracia desde el punto de vista económico y cultural, y un auténtico desatino desde el punto de vista histórico.

En este aniversario, desde Unión del Pueblo Leonés no podemos más que mostrar con orgullo estos resultados que son y deben de ser el también el orgullo de todos aquellos que depositaron el voto a favor de Unión del Pueblo Leonés y no podemos más que mostrar nuestro agradecimiento a todos aquellos que han confiado en este partido y no dudamos seguirán haciéndolo para los próximos envites electorales, como son las inminentes elecciones municipales y posteriores elecciones generales. Al mismo tiempo la confianza depositada por los leoneses es una responsabilidad que asumimos como un reto en pos y en beneficio de todos los leoneses y que incluso esperamos que en las próximas elecciones la confianza en el buen hacer de este partido siga siendo el voto que se reciba.

En Unión del Pueblo Leonés hemos demostrado que no solamente somos un partido que reivindica la autonomía de la Región Leonesa, sino que al mismo tiempo también somos un partido serio y con ideas para mejorar la vida de los leoneses y salir de la actual situación de pérdida poblacional, de actividad económica y de futuro, que demandan todas las generaciones en toda la Región Leonesa y demostrando no solo por las importantes intervenciones en las Cortes de C. y León reivindicando inversiones para toda la Región Leonesa, sino también en el día a día de aquellas localidades, como Sariegos o Santa María del Páramo que están haciendo una labor extraordinaria por sus respectivos municipios demostrando, como decimos, que con políticas leonesistas fuera del interesado juego político de partidos nacionales, se puede hacer una política y una gestión seria y sobre todo útil.

Eduardo Sendino es vicesecretario y portavoz de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León