La ola de calor lleva a León a asfixiarse con temperaturas de hasta 40 grados

La ola de calor lleva a León al borde de la asfixia esta semana con temperaturas de hasta 40 grados, muy por encima de los valores habituales incluso para el verano en la provincia. Según los datos de temperatura recopilados por Meteo Bedunia, este pasado lunes fue el día más caluroso del año, pero las previsiones no solo no auguran que el calor no vaya a aflojar sino que se acentúe en las próximas jornadas.

El conocido, muy fiable y muy didáctico aficionado a la meteorología anotó 35,5 grados en la estación oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de La Virgen del Camino. Un valor que fue superado en muchos otros puntos de la provincia, sobre todo en el sur. En Cortiguera, una pequeña localidad berciana del término municipal de Cabañas Raras, los termómetros el lunes llegaron a los 37,9 grados centígrados. En Ponferrada los mercurios alcanzaron los 37,5 grados, 37 en Valderas, 36,8 en Fresno del Camino y Villaestrigo del Páramo y 36,5 en León capital según el punto de toma de temperatura que hay en el Instituto Juan del Enzina.

El lugar más fresco, a más de 2.000 metros de altura, fue el refugio de Collado Jermoso, con 25 grados, seguido por Liordes, que marcó 26. Lo más curioso es que la noche más templada también se registró en Collado Jermoso, pero con una mínima de 18,8 grados. En la Collada de Aralla la mínima ha sido de 17,5 grados, con casi 32 grados de máxima.

Las inversiones térmicas han permitido, eso sí, noches frescas y aún frías en los habituales polos del frío con 5 grados en Prado Veneiro, en Babia, y en el pueblo de Villaceid y menos de 10 grados en Lugueros y Cubillas de Arbas.

El pronóstico, no obstante, es que los termómetros sigan subiendo este martes, y que lo hagan todavía más el miércoles y el jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa para este 22 de agosto la alerta amarilla por altas temperaturas en León y naranja en el Bierzo, con máximas que se espera que rocen los 40 grados y mínimas que no bajarán de los 20.

De cara al fin de semana se espera una relajación de los valores e, incluso, la caída de algún chubasco, aunque todavía queda mucha ola de calor hasta entonces.