La alerta por nieve afecta este jueves a toda la provincia de León

La jornada de este jueves llega con la previsión del aviso por nevadas que afecta a toda la provincia leonesa, si bien no se esperan precipitaciones muy abundantes y, en todo caso, dentro de los parámetros normales del invierno leonés.

El panorama que avanza la previsión oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que en el norte montañoso el cielo permanecerá nuboso o cubierto, una zona en la que nevadas están garantizadas dada su altitud. Por su parte, en el resto de la geografía leonesa también se cubrirá todo el cielo y también habrá probabilidad de precipitaciones en forma de nieve que más bien serían ocasionales. Sin embargo, ya llegada la noche está previsto que disminuya la nubosidad.

Con esta situación se cumplirá lo lógico, que no es otra cosa que temperaturas en descenso, que por momentos puede ser notable hasta helar en prácticamente toda la provincia, si bien con la particularidad de que las mínimas se darán sobre todo a última hora y no en las primeras de la madrugada. Llegada la noche serán más intensas las heladas. En cuanto a las máximas, no superarán los 8 grados con carácter general. Por su parte, los vientos soplarán hoy del noroeste y del norte.