Los 10 KM Ciudad de León llenan de corredores la capital el domingo por la mañana

Más de 3.500 corredores llegados de diferentes puntos del país llenaron este domingo por la mañana el centro de León en la prueba de los ‘10 KM León Cuna del Parlamentarismo’, que celebra su duodécima edición y que cuenta con un componente social la buscar reconocer la labor “ejemplar” llevada a cabo por la Asociación Leonesa de Caridad.

La prueba se desarrolló en tres carreras, una de diez kilómetros, que tuvo como salida el Estadio Hispánico y como llegada la emblemática plaza de la Regla, junto a la catedral de León, otra de dos kilómetros, dirigida a atletas de las categorías sub12, sub 14, sub 16 y sub 18, y una última también de dos kilómetros abierta a familias y participantes de todas las edades y condiciones.

El alcalde de León, José Antonio Diez, participó en la salida de la prueba, cuyo itinerario transcurrió por los edificios y monumentos emblemáticos como San Marcos, Museo de Arte Contemporáneo (Musac), San Isidoro, casco antiguo, edificio de Botines-Gaudí y la catedral y que atrajo a muchos corredores.

El Club Sprint Atletismo, con el apoyo del Ayuntamiento de León, se encargó de la organización de un evento que contó con aproximadamente 200 voluntarios, un centenar de profesionales de servicios de emergencia y seguridad, 30 personas en el equipo de atención médica, diez vehículos de emergencia, cuatro áreas de servicios para los corredores y un centro de coordinación de emergencias con un hospital provisional en la zona de llegada. La Policía Local y Protección Civil, respaldados por Cruz Roja, también estuvieron presentes para garantizar la seguridad de todos los participantes y espectadores.

Además, el evento quiso mostrar su compromiso con la sostenibilidad a través de la reducción de residuos y el respeto al medio ambiente, para lo que, por ejemplo, el traslado de los voluntarios por el circuito se hizo con bicicletas ALSA Next Bike, mientras que todos los vehículos oficiales de la prueba fueron Hyundai eléctricos.

Al concluir la carrera, en la zona de Puerta Obispo, los participantes podrán hacer uso de servicios de guardarropa y fisioterapia, además de disfrutar de una zona de animación infantil y un escenario donde se llevarán a cabo exhibiciones, sorteos y la ceremonia de entrega de premios a los diversos ganadores que pondrá punto y final a una nueva edición del evento.