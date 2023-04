Zålomon Grass se suben esta noche de sábado al escenario del Babylon de León

Esta noche de sábado 22 de abril habrá potencia sonora sobre el escenario de la sala Babylon de León ya que a partir de las 21.00 horas y al precio de 12 euros la entrada actuarán sobre el dos formaciones: por un lado la banda gallega de heavy blues y psicodelia Zålomon Grass y secundándoles el grupo SeisVseiS.

En el primer caso Zålomon Grass es un power trío nacido en Vigo en 2020. Hastiados de lo predecible, Zålomon Grass revisan con potencia el legado y el espíritu de los primeros años 70 del siglo XX con su particular, ecléctico, pero certero cosmic blues.

La banda ya tiene publicados dos trabajos: 'The Four Track', un EP de Radar Estudios con cuatro temas electrizantes cargados de la adrenalina del directo, y un segundo EP titulado 'Three Hundred Years', la banda sonora del film experimental autoproducido de 20 minutos de duración en el que exploraban sus límites creativos a través de otros cuatro temas que combinan el rock psicodélico, el blues acústico y las bandas sonoras de la ciencia ficción de serie B de los setenta.

6V6 (SeisVseiS) es el nombre de las válvulas que estandarizaron e hicieron posible que las radios llegaran a todos los hogares a finales de los años 30 gracias a la compañía RCA. Debido a su fiabilidad se utilizaron también en los primeros amplificadores de guitarra y como homenaje a todo ello la banda toma de ahí su nombre. Nacidos en León, Iñaki (guitarra) reclutó a Isra a la batería para terminar de dar forma a algunas de sus canciones, a lo que se unió Javi al bajo, después Michel a la guitarra y Marce a la voz conformando la formación actual de 6V6.