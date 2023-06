La segunda edición de las jornadas de la Red CIBA estudiará en la Universidad de León el bienestar animal

El Departamento de Producción Animal y la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León han organizado, con la colaboración del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad, la segunda edición de las Jornadas de la Red CIBA León, que se desarrollarán los días 13 y 14 de julio del 2023 en el Paraninfo Félix Gordón Ordás del Edificio de Rectorado, bajo el lema ‘El comportamiento natural como factor clave para el bienestar animal’.

Las jornadas ofrecen 80 plazas, se desarrollarán bajo la dirección de la profesora de la Universidad de León Marta Elena Alonso de la Varga, y están dirigidas a doctorandos, investigadores y docentes que trabajan en temas relacionados con el bienestar animal. El principal objetivo es compartir resultados de investigación sobre la materia, así como avanzar en la creación de red entre investigadores en dicho campo.

El programa contempla dos conferencias plenarias, que correrán a cargo de Xavier Manteca Vilanova, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que hablará el jueves 13 de julio a las 10 horas sobre ‘Lo que la domesticación no ha cambiado: ¿cómo podemos garantizar el bienestar de los animales de producción en sistemas intensivos?’, y Samantha Ward (Nottingham Trent University) que lo hará el viernes 14 a las 9 horas sobre ‘Should we use natural behaviour to assess zoo animal welfare?’.

Gestión de rebaños y áreas pastoreadas

Se han contemplado también interesantes sesiones de comunicaciones orales y presentación de posters, la asamblea de CIBA, y un taller titulado ‘Herramientas digitales para la gestión de rebaños en áreas pastoreadas: perspectivas desde el punto de vista de bienestar’, que será impartido por Isabel Albizu y Nerea Mandaluniz (ambas investigadoras del Centro Neiker).Las personas que deseen formalizar su inscripción lo podrán hacer a través de este enlace.

La Red CIBA (Red Científica de Bienestar Animal) es un espacio para crear, mantener y fortalecer el tejido de investigación en bienestar animal, potenciando la sinergia entre los distintos grupos de investigación, que pretende también impulsar la visibilidad de la ciencia del bienestar animal de nuestro país.

El lema que guía la actividad que desarrolla la Red CIBA se puede concretar en la declaración que afirma que ‘trabajamos por el bienestar animal con una visión científica y objetiva’.