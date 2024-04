Los Invaders suben el viernes al escenario de la sala Black Bourbon de León

El viernes 5 de abril, la sala Black Bourbon de León acoge el concierto de la banda Los Invaders, llegados desde Valencia, con un estilo rock.

Con una apertura a las 21 horas y un inicio programado para las 21.30 horas, la anticipada de 10 euros, en venta online desde la plataforma Wegow, y la taquilla de 15 euros Los Invaders ofrecen un concierto en direct.

Con un historial que incluye la edición de su primer EP 'Take me home' en 2018, así como apariciones en festivales destacados como Low Festival, Warm Up Festival y B-Side Festival, Los Invaders regresa a León como parte de la segunda etapa de su gira 'El guateque de los freaks', prometiendo una noche llena de melodías envolventes y experiencias musicales únicas.