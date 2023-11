El ganador de un 'Grammy' noruego, Vidar Busk, actúa este domingo en El Albéitar de León

El rockero noruego Vidar Busk, figura destacada de la escena musical noruega, hasta el punto de haber recibido un premio del Spellemannprisen (los Grammy noruegos), actuará esta tarde de domingo 26 de noviembre a las siete de la tarde en el Teatro El Albéitar. El concierto dentro de su gira española contará con la compañía de Quique Gómez (armónica y voz), David Salvador (bajo) y Guillaume Destarac (batería).

Se trata de una figura destacada de la escena musical noruega, célebre por su dominio de los géneros blues y rock. Sus habilidades con la guitarra y su conmovedora voz le han valido elogios de la crítica y un amplio numero de seguidores. A lo largo de su carrera, ha lanzado múltiples álbumes, ganado prestigiosos premios y continúa siendo una fuerza impulsora en el mundo del blues y la música de raíz.

En concreto, suma en su carrera los álbumes “Starfish” (1993), “Venus Texas” (2006) y “Jookbox Charade” (2013) y el premio del Spellemannprisen lo consiguió en la categoría Blues por su disco “I Came Here to Rock” (2008).