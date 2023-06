Los franceses Les Lullies se suben el jueves al escenario de El Gran Café de León

El grupo punck-rock francés Les Lullies ofrecen un concierto durante la noche del jueves 15 de junio a las 21.30 horas en El Gran Café de la ciudad de León. El precio de la entrada anticipada es de 12 euros, a la venta además de en la propia sala en discos Lizard, Elektra o a través de Wegow. En taquilla tendrá un precio de 15 euros.

Con 7 años de carrera a sus espaldas, siempre movidos por el Punk-Rock'n'Roll más enérgico, melódico y adictivo, siguiendo la sagrada línea trazada entre Little Richard y Jay Reatard, pasando por bandas 'made in 77' como The Saints, The Real Kids o The Boys, Les Lullies retornan a lo grande con este madurado y pegadizo trabajo, del que ya puedes disfrutar el primer videoclip de adelanto, 'Dernier Soir'.

Tras arrasar toda Europa en múltiples ocasiones, cual Napoleones enloquecidos, actuando en importantes festivales como Funtastic Dracula Carnival, Hipsville, We Are Loud, Fuzzville, Gutter Island, Cosmic Trip o Binic Folk Blues Fest, teloneado a grandes bandas como The Hives, sendas giras en Estados Unidos y Canadá y la hazaña durante 2019, año pre-pandemia, que quedó en 100 shows en 10 meses, 2 singles agotados y la edición azul de su primer LP agotado en sólo una semana.