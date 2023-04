El alcalde de Valladolid culpa del “proceso de caída” de León a la Junta, el Gobierno y la “envidia” de los leoneses

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha asegurado este lunes, analizando las manifestaciones leonesistas un año más con motivo de la fiesta de la Comunidad de Castilla y León, que no acaba de entender que en León siempre busquen las causas de sus problemas en Valladolid, porque insistió no son “vasos comunicantes”, si bien indicó que la provincia vecina es la que sufre “muchas complicaciones en este momento”, por lo que apuntó: “Se debería intervenir muy seriamente”.

Teniendo delante a varios dirigentes leoneses, como el presidente de la Diputación, Eduardo Morán, o el diputado y secretario provincial del PSOE, Alfonso Cendón, uente se ofreció a apoyar iniciativas para León, siempre que no perjudiquen a su ciudad, porque sostuvo que está en “un proceso de caída”, tras el cierre del “motor” de la minería, que señaló no se ha sustituido por otro. Esto, señaló, es responsabilidad de la Junta, del Gobierno y de los leoneses, no de Valladolid.

Óscar Puente, que desveló que había mediado para la llegada de un batallón del Ejército al acuartelamiento de Montelareina en Zamora, insistió en que León necesita “ayuda”, pero rechazó que desde allí estén “todo el rato pensando que la culpa es de los demás”.

Finalmente, aseguró que entiende la “frustración” que deben sentir los leoneses, hasta incluso la “envidia”, pero rechazó que Valladolid avance a costa de León. “Dinero llama dinero”, dijo sobre la ubicación de su provincia y su base industrial.

Puente realizó estas declaraciones en el transcurso de un acto público junto al ministro el ministro de Industria, Comercio y Turismo recién nombrado, Héctor Gómez. Se trataba del evento llamado ‘Conversaciones Políticas. Municipales 2023’, organizado por el Club de Prensa de El Mundo-Diario de Castilla y León, en el que también criticó que este lunes no sea festivo en la Comunidad, pese a ser domingo este 23 de abril, ya que la jornada no laborable se ha pasado al 25 de julio por iniciativa de Vox.

Ve “grave” la “falta de identidad y sentimiento de pertenencia”

A esta formación que forma parte del Gobierno autonómico, le afeó además que nadie acudiera este domingo a los actos por el Día de Castilla y León en Villalar de los Comuneros. “No tiene un pase”, dijo y marcó diferencias con la ausencia de la casi totalidad de la oposición y los sindicatos en el acto de entrega de los Premios Castilla y León el pasado viernes.

Y es que admitió que Castilla y León tiene un "problema de falta de identidad y sentimiento de pertenencia" a la Comunidad, algo "tan grave", que además, censuró se "fomenta y practica" desde el propio gobierno autonómico. Añadiendo que esto no sucede "en ningún territorio del mundo". En su opinión si el problema radica en la existencia de "identidades diversas", se debería trabajar sobre ellas y tratar de cohesionarlas.