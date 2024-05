MOTS-c: metabolismo, obesidad y otros

Recientemente se ha sugerido que MOTS-c es un péptido de una proteína diminuta codificada en el ADN mitocondrial. Se ha planteado la hipótesis de que este péptido regula el metabolismo y mantiene el metabolismo energético. Las investigaciones preclínicas han sugerido que podría tener el potencial de mejorar el índice metabólico, aumentar la actividad física y atenuar el deterioro relacionado con la edad en modelos animales.

El péptido MOTS-c: ¿qué es?

El acrónimo MOTS-c, “marco abierto mitocondrial de lectura dela región 12S rRNA-c”, hace referencia a una zona concreta del genoma mitocondrial responsable de la producción de un péptido diminuto. Desde su descubrimiento, el MOTS-c ha sido objeto de numerosos estudios por su posible función en la regulación del metabolismo y los ciclos celulares.

Se cree que el MOTS-c puede funcionar como una molécula señalizadora dentro de las células, concretamente en las mitocondrias, que son los orgánulos responsables de la generación de energía. Se ha especulado que puede afectar a diversos procesos metabólicos celulares, tales como la sensibilidad a la insulina, la actividad mitocondrial y los procesos relacionados con el envejecimiento celular.

Las investigaciones indican que el MOTS-c puede tener varias propiedades favorables, tales como aumentar la sensibilidad a la insulina, promover la producción de nuevas mitocondrias (biogénesis mitocondrial), reducir el estrés oxidativo y mejorar la captación y utilización de la glucosa.

Estos cambios pueden conducir a una mejora de la función metabólica y celular, lo que puede tener consecuencias en trastornos como la diabetes, la obesidad y las enfermedades asociadas al envejecimiento y la muerte celular. Aunque todavía se están investigando los mecanismos de acción precisos del MOTS-c, las investigaciones preliminares sugieren que puede regular los procesos metabólicos celulares y la función mitocondrial.

Se requieren más estudios para comprender sus actividades específicas e investigar la posibilidad de que sea relevante para la investigación.

El péptido MOTS-c y la obesidad

En una investigación realizada por Lee et al. (2015), los ratones a los que se les administró MOTS-c junto con una dieta rica en grasas parecieron haber sufrido una pérdida sustancial de peso en comparación con un grupo al que se le dio una dieta estándar. Por otra parte, la administración del MOTS-c a los ratones que seguían la dieta estándar no pareció dar lugar a que disminuyeran de peso.

Según estos datos, el MOTS-c puede tener consecuencias significativas para el control del peso, especialmente si se considera una dieta rica en grasas.

El péptido MOTS-c y el metabolismo

La hipótesis era que el MOTS-c reducía la obesidad y la resistencia a la insulina en ratones sometidos a ovariectomía activando la grasa parda y reduciendo la formación de grasa y la inflamación.

Según estos datos, el MOTS-c parecía haber ayudado potencialmente a prevenir alteraciones metabólicas en modelos de investigación de hembras mamíferas posmenopáusicas, lo que sugiere su acción prospectiva. No obstante, se requieren más estudios para comprender de forma exhaustiva sus implicaciones en la disfunción metabólica en este ámbito de investigación.

El péptido MOTS-c y el envejecimiento celular

El proceso de envejecimiento es complicado y está definido por el declive de los procesos biológicos y una menor capacidad para hacer frente al estrés metabólico cuando se produce. Se ha teorizado que el péptido conocido como MOTS-c contribuye al ciclo celular funcional y estándar y al envejecimiento celular a través de su potencial para mejorar la acción mitocondrial y física.

Se ha formulado la hipótesis de que esto se traduce en un aumento de los niveles de NAD+, un efecto sobre las vías metabólicas y una mejora de la actividad física de los ratones. A la luz de estos resultados, el MOTS-c puede servir como objetivo de investigación en estudios relacionados con el envejecimiento celular y los trastornos asociados al mismo; sin embargo, se requieren más estudios para explorar sus procesos y su posible relevancia en este ámbito.

El péptido MOTS-c y las células musculares

Las mitocondrias necesitan estar presentes durante el esfuerzo físico para mantener la función de los músculos esqueléticos y transferir las señales desencadenadas por el esfuerzo. La combinación del MOTS-c y actividad física acelerada puede intensificar la expresión del gen PGC-1α, que podría regular la biogénesis mitocondrial y el metabolismo energético.

Se cree que la presentación del MOTS-c a los ratones activa la AMPK del músculo esquelético, considerada un regulador esencial de la actividad física, al elevar los niveles de GLUT4 y AICAR, que son agonistas de la AMPK. Del mismo modo, la fosforilación de PGC-1α, GLUT4 y AMPK aumenta en los ratones cuando practican una actividad aeróbica regular.

Las investigaciones apuntan a que el MOTS-c puede influir potencialmente en los intermediarios de señalización sensibles al ejercicio, como AMPK, SIRT1 y PGC-1α, lo que facilitaría la oxidación de ácidos grasos y la síntesis de mitocondrias que, a su vez, aumentarían la capacidad metabólica de las células musculares.

Se ha especulado que el MOTS-c y el ejercicio tienen efectos superpuestos sobre los genes asociados a la angiogénesis, la inflamación y la apoptosis, lo que podría reducir el riesgo de enfermedades metabólicas y problemas cardiovasculares.

Se necesitan más estudios para comprender plenamente la mecánica y los usos en investigación del ejercicio y el MOTS-c.

El péptido MOTS-c y el corazón

Según las investigaciones llevadas a cabo por QuingQuin y sus colegas (2018), se observó que los niveles de MOTS-c en el plasma de los sujetos con disfunción endotelial (DE) eran más bajos que en aquellos con una función endotelial normal.

Otro trabajo de Zhong et al. (2022) reveló que la presentación del péptido MOTS-c podría reducir la inflamación y activar el sistema AMPK, mitigando así la disfunción y remodelación miocárdicas en un sujeto ratón con insuficiencia cardíaca.

