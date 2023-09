Mañueco compromete la radioterapia para el Bierzo ya, en una clínica privada, y anuncia el centro del salud de El Ejido

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, negó hoy que su Gobierno pretenda afrontar una reordenación sanitaria, tal y como le acusó el leonesista Luis Mariano Santos, y avanzó que “ningún consultorio” cerrará, porque “cuanto antes” este aspecto se garantizará por ley. “Hace dos años dije que mientras yo sea presidente de la Junta no se cerraría ninguno. Ahora puedo decir que he cumplido; y me reafirmo en mis palabras”, insistió el jefe del Ejecutivo, quien acusó a UPL de “tratar de confundir a la gente conscientemente”.

Mañueco aprovechó la pregunta de Santos para adelantar que “medidas eficaces” para la provincia de León. Y entre ellas destacó que que en los próximos días, sin concretar más, “empezará el tratamiento gratuito de radioterapia en Ponferrada para atender mejor a pacientes” de cáncer que continúan teniendo que acudir a León capital.

Se refiere a su promesa que lanzó ya inicialmente en el año 2019, hace cuatro años, pero en realidad se trata de la privatización de este servicio con una clínica privada de Ponferrada, con la que la Junta llegará un acuerdo económico con dinero público para que asuma el tratamiento de estos enfermos. No se trata, pues, de la prometida unidad de radioterapia pública en el Hospital de El Bierzo, pero el presidente de la Junta añadió que “se seguirá avanzando para la unidad satélite del Bierzo”.

También como ejemplo de eficacia, aseguró que a finales de este mes se abrirá el nuevo centro de salud El Ejido, en León capital, tras una inversión de cinco millones de euros, cuyas obras ya han concluido y se remata el mobiliario. Más de 5.000 tarjetas sanitarias pasarán del centro de salud de José Aguado a este otro centro, descongestionando aquel. Este proyecto data del año 2015, hace ocho años, y fue licitado en 2020.

A vueltas con la falta de médicos

En su intervención en el Pleno de las Cortes autonómicas, centrado en la Sanidad pública y sus problemas bajo la gestión de PP y Vox, el procurador de UPL reprochó al presidente que las carencias en la sanidad en el verano de 2023 “ha sido igual que los demás de la legislatura”. “Hay que ser justos, es verdad que el señor Alejandro ha hecho algo, ha intentado poner en funcionamiento un sistema que provoque una mayor fidelización de los profesionales, pero con escaso resultado”.

A juicio de Santos, el consejero “obsequia diciendo que las jubilaciones masivas dejan 3.500 médicos y 2.500 enfermeros menos, con grandes deficiencias en León y Salamanca, y seguimos sin resolver el problema de la tasa de reposición”, criticó.

Mañueco reiteró que el “principal problema” de la sanidad es la falta de profesionales, que es de “ámbito nacional”, y “que han provocado sus socios (en referencia al PSOE) los que usted ha salido corriendo a abrazar, que no han movido un dedo y ahora viene a echarnos la culpa a los demás”. Asimismo, lanzó algunas reflexiones sobre el sistema sanitario de la Comunidad, y en concreto se centró en los profesionales, que “son el alma del sistema”. En este sentido, ensalzó la política de captación de talento y fidelización puesto en marcha por la Consejería, con 400 personas más en plantillas médicas.

También defendió la convocatoria de “miles de plazas” de consolidación y reposición, que han situado a Castilla y León, dijo, con la “mejor ratio paciente-profesional de toda España. Sobre el sistema de solicitud de cita previa en Atención Primaria, Mañueco expuso que la Comunidad está ”en los puestos de cabeza“. ”Somos los mejores. Repítalas. Nuestra Atención Primara es la mejor de España. Le genera estrés“, le contestó el presidente de la Junta, quien explicó también que la demora media en Atención Quirúrgica es un 20 por ciento menor, algo que no gustó a Santos, que lo negó.

Tras la pandemia

Santos consideró que el “escenario se modificó” en parte por la pandemia, una cuestión que “les permitió cerrar muchos consultorios, racionalizando y provocando la huida de profesionales del medio rural”. “Ahora plantean una reordenación sanitaria para economizar médicos y enfermeras”, censuró.

Igualmente, criticó que se planteen “reducciones de guardias” y se “propongan eliminar profesionales en la Montaña oriental” -de donde él ahora es alcalde, en Cistierna- y en otros pueblos. “Creen que cambiar las ventanas y hacer una cochera es un caramelo para evitar la marcha de profesionales. Más allá de las gracias, comentarios y algaradas de su consejero, no vamos a permitir que la reordenación sea el cierre de consultores. Pudiera parecer que se atreven con zonas de difícil cobertura, las áreas que más población pierden y que son los más vulnerables”, concluyó.